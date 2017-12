600 Rotterdamse woningen van het aardgas af

Binnen 8 jaar moeten 600 woningen in het Rotterdamse Pendrecht aardgasvrij zijn. Het plan is namelijk dat ze in 2025 zijn aangesloten op het warmtenet en worden verwarmd met industriële restwarmte.

Dit heeft de gemeente Rotterdam eind november afgesproken met woningcorporatie Woonstad Rotterdam en energieleverancier Nuon. Het gaat om ruim 10% van alle woningen in deze Rotterdamse wijk.

Daarbij betreft het niet een enkel flatgebouw of rijtje eengezinswoningen, maar wordt een groter gebied aangesloten op het warmtenet. In veel gevallen zijn de woningen nog bewoond. Volgens de betrokken partijen is het de eerste keer dat een dergelijke gebiedsgerichte aanpak wordt afgesproken.

Aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050

Het aardgasvrij maken van 600 woningen is een eerste stap in het behalen van grotere duurzaamheidsdoelen. Zo wil Woonstad Rotterdam voor 2050 al haar vastgoed in de Zuid-Hollandse stad gasloos maken. Dit komt neer op 57.000 woningen. De gemeente streeft eveneens naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Ook Nuon ziet dit als een belangrijke stap om bestaande bouw aardgasvrij te maken. De energieleverancier moet per woning kijken hoe ze dit het best kan organiseren.

In totaal beschikt Woonstad Rotterdam over de helft van de 5.600 woningen in de Rotterdamse wijk Pendrecht. Volgens de gemeente is het daarom van belang dat ook andere vastgoedeigenaren hun woningen van het aardgas afkoppelen en aansluiten op het warmtenet. Rotterdam onderzoekt wat nodig is om dit op gebiedsniveau voor elkaar te krijgen. Overschakelen op het warmtenet levert een CO 2 -reductie op van 75% tot 80% ten opzichte van individuele ketels, geven de organisaties aan.

1.650 woningen aardgasvrij

Woonstad werkt ook samen met energiebedrijf Eneco om in Prinsenland 1.650 te renoveren, energiezuinig te maken en aan te sluiten op het warmtenet. Het gaat hierbij om 4 flats, die van het aardgas af gaan. Alle appartementen worden aangesloten op het warmtenet. Deze warmte komt van vuilverbrander AVR in de Rotterdamse haven.