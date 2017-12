€ 12 miljard subsidie voor duurzame energie in 2018 

In het voor- en het najaar van 2018 is er € 6 miljard beschikbaar voor nieuwe projecten voor de opwekking van energie uit duurzame bronnen, zoals wind, zon, biomassa, geothermie en water.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt deze zogeheten stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+ subsidie) volgend jaar opnieuw open.

De SDE+ stimuleert kostenefficiënte energieopwekking en draagt bij aan het realiseren van de doelen van het regeerakkoord en het Energieakkoord uit 2013. In dit laatstgenoemde akkoord ligt vast dat het aandeel hernieuwbare energie in Nederland stijgt naar 14% in 2020 en 16% in 2023. Hierbij geldt de eerdergenoemde regeling als belangrijkste instrument van de Rijksoverheid om de uitrol van hernieuwbare energie te versnellen.

De SDE+ is bedoeld voor onder meer:

Windparken

Zonneparken

Biomassa-installaties

Waterkrachtcentrales

Geothermieprojecten

Windenergie op zee

Energieopwekking door wind op zee is niet opgenomen in de reguliere SDE+ openstelling. Hiervoor worden aparte tenders uitgezet. De eerstvolgende loopt van 15 tot en met 21 december. Marktpartijen kunnen een bod uitbrengen voor de realisatie van een windpark (zonder subsidie) in het windenergiegebied Hollandse Kust, kavel I en II. Van 2 tot en met 18 januari loopt een tender voor de ontwikkeling van kavel V van het windenergiegebied Borssele. Hier staan innovatie en het testen van nieuwe technologie centraal.