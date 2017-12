Maximaal materiaalhergebruik bij renovatie stadhuis Apeldoorn

Bij de renovatie van het stadhuis van de gemeente Apeldoorn zet het geselecteerde BAM Bouw en Techniek in op het maximaal hergebruik van materialen.

Zo kijkt het Apeldoornse bouwbedrijf welke gedemonteerde gebouwonderdelen het in het nieuwe ontwerp kan inzetten. Daarnaast heeft ze als doel om nieuwe biobased materialen toe te passen.

Renovatie noodzakelijk na 25 jaar

Het stadhuis is 25 jaar oud en volgens de gemeente is groot onderhoud noodzakelijk. De renovatie omvat onder meer de volledige vernieuwing van het klimaatsysteem en het energiezuiniger maken van het gebouw. Daarnaast heeft de verbouwing als doel om de dienstverlening te verbeteren en meer medewerkers in het stadhuis een werkplek te krijgen. Het moet namelijk zorgen voor een compacte en efficiënte huisvesting van de medewerkers.

“Ik ben blij met deze volgende stap in de ontwikkeling van het Huis van de Stad”, liet wethouder Johan Kruithof weten. “Zeker ook omdat we een lokale aannemer het werk mogen gunnen. Dat is goed voor de werkgelegenheid en bedrijvigheid in Apeldoorn.” BAM Bouw en Techniek is gevestigd in Apeldoorn en werkt met lokale werknemers en onderaannemers. Na het doorlopen van 2 Europese aanbestedingsprocedures is gebleken dat dit bouwbedrijf de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan.

Start in zomer van 2018, klaar in 2020

Naar verwachting start de renovatie in de zomer van 2018. Op 1 januari 2020 dient het gebouw gereed te zijn. De gemeente verwacht daarna jaarlijks minder geld kwijt te zijn aan huisvestingskosten dan ze nu is.

Beeld: een impressie van het nieuwe baliegebied (bron: Twitter-account BAM bouw en techniek)