‘Handhaaf salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023’

Zo’n 20 maatschappelijke organisaties willen dat minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de salderingsregeling voor zonne-energie tot ten minste 2023 handhaaft.

Dit vragen ze hem in een brief, die ze dinsdag 12 december hebben gestuurd. Het huidige kabinet lijkt van plan de regeling al in 2020 te beëindigen. Volgens partijen als Uneto-VNI, Natuur & Milieu, Aedes, Consumentenbond, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, ruim 110 lokale energiecoöperaties en Bouwend Nederland brengt dit echter de groei van zonne-energie en de energietransitie in gevaar.

Opheffen salderingsregeling schaadt vertrouwen

“Tegenover lagere inkomsten aan energiebelasting staan 1000-den nieuwe banen, die de schatkist juist meer inkomsten opleveren uit btw, loon- en winstbelasting”, stelt voorzitter Doekle Terpstra van installateurskoepel Uneto-VNI. “Het opheffen van de salderingsregeling schaadt het vertrouwen van consumenten en ondernemers. Daarnaast brengt het de doelstellingen van het Energieakkoord in gevaar. Zonne-energie moet je stimuleren, niet blokkeren.”

Half miljoen gezinnen gebruiken zonnepanelen

Salderen betekent dat huishoudens de energie die hun zonnepanelen overdag opwekken, mogen wegstrepen tegen de energie die ze ’s avonds pas gebruiken. Bijna een half miljoen gezinnen in Nederland wekken duurzame energie op met behulp van zonnepanelen. Zo brengen ze hun energierekening omlaag en helpen ze om de hoeveelheid opgewekte zonne-energie te laten groeien met ruim 90% per jaar. Dankzij de huidige salderingsregeling is iedere kilowattuur zelfopgewekte energie bijna € 0,20 waard.

Voormalig minister Henk Kamp van Economische Zaken had toegezegd saldering tot 2023 in de huidige vorm te handhaven om het daarna af te bouwen. Het nieuwe kabinet Rutte III lijkt de regeling echter al in 2020 te willen beëindigen.