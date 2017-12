BENG-eisen gelden vanaf 2020 voor bouwaanvraag

Op de bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend, zijn de BENG-eisen van toepassing. Vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal (BENG) zijn.

Dit heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties medegedeeld, in een brief naar de Tweede Kamer. Dit is een jaar eerder dan de verwachting was.

Ze heeft voor deze vervroeging gekozen, omdat de verduurzaming van de gebouwde omgeving een speerpunt is van het kabinet Rutte III. “De verduurzaming is namelijk belangrijk voor een gezond klimaat en om te voorkomen dat de temperatuurstijging van de aarde ruim beneden de twee graden blijft”, geeft ze in haar brief aan.

Vaststelling BENG-eisen met marktpartijen

De definitieve BENG-eisen worden in de loop van dit jaar vastgesteld. Volgens minister Ollongren zijn marktpartijen hierbij betrokken. “De markt is al enige tijd bezig met het experimenteren met energiezuinig bouwen en specifiek met de voorgenomen BENG-eisen. Zo stimuleert het platform Zeer Energiezuinige Nieuwbouw van Aedes, Bouwend Nederland, Neprom en NVB het bouwen van energiezuinige nieuwbouw. Dit programma telt inmiddels 56 deelnemende bedrijven, die volgens het platform per 1 januari 2018 tussen 2.000 en 3.000 woningen van verschillende typen in aanbouw of opgeleverd hebben. Al deze woningen voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen.” Daarnaast komt dan de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie beschikbaar.