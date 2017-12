Leerlingen controleren energieverbruik scholen

Bij 25 basisscholen in Noord-Brabant en Limburg zijn 10 energie-inspecteurs van 3 omgevingsdiensten vorig week langs geweest. Onder zijn begeleiding hebben leerlingen hun school doorgelicht op duurzaamheid en energiegebruik.

Naast gratis energieadvies verzorgden deze inspecteurs een scholingsproject voor 125 eerstejaars hbo-studenten en een lesprogramma voor leerlingen uit groep 7 en 8.

Zo kregen de leerlingen van groep 8 van basisschool De Klimboom uit Best les van studenten van de opleiding Built Environment van Zuyd Hogeschool over CO 2 -uitstoot, klimaatverandering en energiebesparingstips. Daarna volgde een speurtocht door de school, waarbij de leerlingen hun school op duurzaamheid en energie beoordeelden (zie foto). Het doel hierbij was om te zorgen voor een gezond binnenklimaat en een besparing op de energiekosten.

Scan voor energiebesparingstips

Over enkele weken ontvangt de schoolscholen het energierapport, met daarin tips om euro’s te besparen en tot een beter binnenklimaat te komen. “Top hoe leerlingen van basisschool De Klimboom met studenten van Zuyd Hogeschool een energiescan op school hebben gehouden”, vond de aanwezige wethouder Peter van de Loo van duurzaamheid en milieu van de gemeente Best. “Zo ontdekken ze hoe ze energie kunnen besparen of duurzaam kunnen opwekken.”

RVO.nl voert dit project uit vanuit de Green Deal Scholen. Overigens hebben in 2017 energie-inspecteurs van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg en de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord alle 80 scholen in Limburg van het middelbaar onderwijs hebben bezocht in het kader van de Wet Milieubeheer.

Foto bovenaan: Michiel Wasmus