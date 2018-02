Transitieteam Circulaire BouwEconomie zet de volgende stap

Het transitieteam Circulaire BouwEconomie heeft een eerste versie van de agenda opgeleverd, die de transitie naar een circulaire bouweconomie moet versnellen. Hiermee is de volgende stap naar een 100% circulaire bouweconomie in 2050 gezet.

De agenda beslaat het plan voor de eerste komende 5 jaar, van 2018 tot en met 2023. Het transitieteam zelf bestaat uit 16 partijen uit de hele bouwsector en stelde onder leiding van prof. ir. Elphi Nelissen gezamenlijk de agenda op.

De Agenda

De tocht naar een 100% circulaire bouweconomie is opgedeeld in drie tijdsperiodes. In het eerste tijdvak van 2018 tot en met 2023 wordt een basiskamp gevormd om in 2030 50% van de einddoelstelling te hebben gerealiseerd. Na 2030 tot 2050 wordt gewerkt aan de tweede helft van de doelstelling, namelijk een 100% circulaire bouweconomie. De agenda geeft gestalte aan de eerste tijdsperiode. Wat is er nodig in het basiskamp en hoe gaan we van start? In de agenda wordt aandacht besteed aan voorbeeldprojecten, sociale aspecten zoals werkgelegenheid en scholing, aan kennis- en onderzoeksvragen en aan het wegnemen van financiële belemmeringen en het sluiten van circulaire business cases.

Einddoel

Het transitieteam heeft de afgelopen periode hard gewerkt om de transitieagenda op te leveren. “Samen zorgen dat er een goed stuk komt. Dat is de uitdaging”, aldus transitieteam-voorzitter Elphi Nelissen. Een goed stuk is voor haar een zo’n concreet mogelijke agenda en geen wollige woorden waar niemand iets mee kan. “Dit is nodig om in kaart te brengen wat we moeten doen om over 5 jaar het basiskamp te hebben. Vanuit het basiskamp gaan we vervolgens acteren.”

30 november is de 100% versie van de agenda afgerond. Deze laatste versie wordt opgenomen in het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ en overgenomen in de Bouwagenda van Bernard Wientjes. Het Rijksbrede programma wordt vervolgens aangeboden aan de ministers. Op 15 januari werd de agenda tijdens de Week van de Circulaire Economie officieel gepresenteerd.

Rijksbrede Programma Nederland Circulair in 2050

In het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ is bouw één van de 5 hoofdpilaren. Het Rijksbrede programma was het startsein voor de samenstelling van het Transitieteam Circulaire BouwEconomie. Dit team bestaat uit ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord en staat voor de mega-uitdaging van een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Samen stellen zij de agenda op voor de periode 2018 -2023 om daarmee de transitie naar een circulaire bouweconomie te versnellen.

Lees het hele interview met Elphi Nelissen en volg de ontwikkelingen van het Rijksbrede programma en het Transitieteam Circulaire BouwEconomie op www.circulaireeconomienederland.nl. Zelf aan de slag met Circulair bouwen? Kijk op www.rvo.nl/circulair-bouwen.