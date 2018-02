Hoe STEP woningcorporaties helpt verduurzamen

Woningcorporaties zitten in een belangrijke verduurzamingsslag. In de Aedes Woonagenda hebben zij afgesproken dat hun woningen in 2021 gemiddeld energielabel B moeten hebben. De overheid heeft de STEP-subsidie in het leven geroepen om beheerders van sociale huurwoningen daarbij te ondersteunen.

De tijd om aan te vragen raakt echter op: de STEP-regeling sluit eind 2018. “Ik raad corporaties aan om niet te wachten”, zegt Martijn van Horen van RVO.nl, eindverantwoordelijke voor de regeling. Met speciale spreekuren wil RVO.nl aanvragers op weg helpen.

Subsidie voor sluitende businesscase

“Dit is hét moment om te verduurzamen”, vndt Van Horen. "Veel sociale huurwoningen dateren van de jaren zeventig en tachtig en zijn aan renovatie toe. De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) kan daarbij helpen: “De subsidie kan corporaties helpen de businesscase van duurzame renovaties sluitend te maken. En zij kunnen met STEP de projecten eerder uitvoeren.”

Toch zijn veel woningcorporaties en andere verhuurders nog onbekend met de regeling, constateert Van Horen. Ook hikken ze in sommige gevallen aan tegen bepaalde voorwaarden. Zoals de vereiste opnames om de energieprestatie van elke woning voor en na de renovatie vast te stellen.

STEP-spreekuren

Om aanvragers te helpen optimaal gebruik te maken van de regeling, organiseert RVO.nl STEP-spreekuren. Vanaf het eerste kwartaal van 2018 kunnen corporaties met een adviseur van RVO in gesprek. “We willen met vastgoedmanagers en projectmanagers van grote en kleine corporaties aan tafel gaan”, zegt Van Horen. “Er komen spreekuren in het hele land. Corporaties kunnen zich via de RVO-website aanmelden. We blijven natuurlijk ook per mail of telefoon bereikbaar.”

Behalve informatie over de STEP, biedt RVO.nl ook breder advies. Bijvoorbeeld over het combineren van regelingen. Van Horen: “Daar leent deze subsidie zich heel goed voor. De kracht van een succesvolle duurzame renovatie ligt in verbeteringen aan het gebouw zelf in combinatie met bijvoorbeeld apparatuur voor duurzame energieopwekking. Daar komen weer andere regelingen bij kijken.”

Energielabelsprong van F naar B of A

Er zijn inmiddels veel succesvolle toepassingen van de STEP-regeling. Van Horen wijst op een project van woningcorporatie Welbions in Hengelo. De corporatie heeft 530 woningen in een jarenvijftigwoonwijk getransformeerd van een gemiddeld energielabel F naar B of zelfs A. Deze sprong wordt mogelijk gemaakt door de STEP-regeling. Door te wijzen op deze succesverhalen en het aanbieden van de STEP-spreekuren hoopt Van Horen dat de beschikbare middelen optimaal worden ingezet door woningcorporaties. “Er is nog € 129 miljoen aan STEP-subsidie beschikbaar”, zegt hij.

Energieprestatie huurwoningen verbeteren

De STEP is bedoeld om maatregelen te bevorderen die de energieprestatie van sociale huurwoningen verbeteren. Behalve woningcorporaties kunnen ook particuliere verhuurders hiervoor een aanvraag doen. Tot 31 december 2018 is € 395 miljoen beschikbaar, € 265,8 miljoen daarvan is al besteed (stand van zaken 1 januari 2018).

Meer weten over de STEP-regeling? Ga naar RVO.nl/STEP of bel 088 042 42 42. Aanmelden voor de STEP spreekuren? Kijk op RVO.nl/STEPspreekuur voor een datum in uw regio!