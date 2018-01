Noord-Holland helpt woningeigenaren bij verduurzamen huis

De provincie Noord-Holland investeert ruim € 10 miljoen in het verduurzamen van bestaande woningen.



Dit geldbedrag is vooral bestemd om het particuliere woningeigenaren eenvoudiger te maken hun huis te isoleren of zelf duurzame energie op te wekken. “Met dit programma willen we als provincie het eenvoudiger maken om bestaande woningen duurzaam te renoveren”, laat gedeputeerde Joke Geldhof weten. “Bewoners ervaren nu vaak allerlei belemmeringen, waardoor ze niet tot actie overgaan. Daarom investeren we in duidelijkere informatie, betere energieadviezen en toegankelijkere financieringsvormen.”

Gratis hulp voor minimaal 25.000 huizenbezitters

Deze provincie wil minimaal 25.000 woningeigenaren helpen bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Ze kunnen met hun vragen hierover gratis terecht bij een (digitaal) energieloket. In Noord-Holland geven de loketten ‘Duurzaam Bouwloket’ en ‘Bleeve’ hen onafhankelijk advies en inzicht in financieringsmogelijkheden. Daarnaast bieden ze huizenbezitters hulp bij het aanvragen en beoordelen van offertes van bouwbedrijven.

Daarnaast laat Noord-Holland energieadvies-software ontwikkelen, waarmee woningeigenaren inzicht krijgen in de manier waarop zij hun woning in een keer of in stappen energieneutraal kunnen maken. Ook ondersteunt deze provincie de markt bij het ontwikkelen van nieuwe leenvormen, die het huiseigenaren eenvoudiger maken om te investeren in energiebesparende maatregelen.