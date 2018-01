Verplichte nationale routekaart naar CO2-vrije gebouwen

Auteur: Peter Teffer

Alle EU-landen, dus ook Nederland, moeten elk een nationaal plan opstellen, dat ervoor zorgt dat in 2050 alle gebouwen klimaatneutraal of bijna klimaatneutraal zijn. Dat is eind december in Brussel afgesproken.

Onderhandelaars van de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie kwamen overeen wat in de hervormde richtlijn over energieprestaties van gebouwen moet komen staan.

Renovatie voor flinke energiebesparing

Volgens de Europese Commissie zijn in driekwart van de gebouwen in de Europese Unie fikse energiebesparingen te behalen. Het tempo van renovaties ligt echter te laag: slechts tussen 0,4 en 1,2% van de gebouwen wordt jaarlijks gerenoveerd.

Andere gevolgen van de vernieuwde richtlijn is een vereenvoudiging van inspecties van airconditioning en verwarming. Ook wordt het gebruik van slimme technologieën aangemoedigd.

Het compromis is gebaseerd op een voorstel van de Europese Commissie, het dagelijks EU-bestuur. Eurocommissaris Miguel Arias Cañete voor Klimaat noemde de nieuwe regels “een stap in de goede richting”, maar had ook kritiek. De lidstaten en het EU-parlement hebben een idee van de commissie flink afgezwakt: dat was bedoeld om het aantal elektrische oplaadpunten in niet-residentiële gebouwen te verhogen.

Laadpalen bij renovaties

De Commissie had voorgesteld dat vanaf 2025 er bij nieuwe gebouwen, en bij grootschalige renovaties van bestaande gebouwen, verplicht laadpalen moeten worden geïnstalleerd bij een op de 10 parkeerplekken. Uiteindelijk wordt het vereiste dat in die gevallen minstens een parkeerplek komt. Dus mocht bijvoorbeeld het World Trade Center Rotterdam een grote renovatie krijgen, dan hoeft slechts een van de 350 parkeerplekken – in plaats van 35 – een elektrisch laadstation hebben. Cañete zei dat hij meer ambitie had verwacht.

De Spaanse Europarlementariër Florent Marcellesi is positief. Hij zit in de linkse groene fractie, een politieke groep die in het parlement vaak kritiek heeft op een gebrek aan ambitie bij de EU. “De deal bevat ook beleid en acties gericht op de slechtst presterende gebouwen. Dat zal helpen in de strijd tegen energiearmoede,” aldus Marcellesi.