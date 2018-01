Eindhoven bouwt 1.300 woningen extra in 2018

Auteur: Tim van Dorsten

De gemeente Eindhoven wil dit jaar starten met de bouw van 1.300 extra woningen. In de toekomst moet dit doorgroeien naar een jaarlijkse bouwproductie van 3.000.

Zo wil de Brabantse stad de oververhitting van de woningmarkt tegengaan. Naast eigen zeggen is Eindhoven een van de snelste stijgers op het gebied van woningbouwcijfers. Door de grote aantrekkingskracht van de stad op verscheidene bevolkingsgroepen blijft schaarste echter dreigen op de woningmarkt.

Bouwoffensief tegen woningnood

De gemeente wil niet dat woningzoekenden in Eindhoven van deze woningschaarste de dupe worden. Daarom start ze een zogeheten ‘bouwoffensief’. Die begint dit jaar met de bouw van zo’n 1.300 extra woningen. Deze eerste fase is gericht op de versnelde bouw van koop- en huurwoningen voor het lagere en middensegment. Dit deel staat namelijk het meest onder druk. Deze fase vindt plaats op 4 locaties:

Castiliëlaan in Woensel-Noord

zogeheten ‘palletterrein’ in Drents Dorp in Strijp

Van de Ven & Co-terrein

Stationskwartier

Deze locaties zorgen samen voor 1.300 extra woningen. De doelstelling is om te komen tot een jaarlijkse productie van 3.000 woningen. Dit bouwoffensief komt bovenop de woningbouwprojecten, die al gepland zijn. Bij ieder bouwproject speelt duurzaamheid een belangrijke rol, zo laat woordvoerder Martijn van Gessel weten. “Dit is een van de uitgangspunten van ons woningbouwbeleid. “Het is voor ons vanzelfsprekend dat het aspect duurzaamheid bij ieder nieuw bouwplan wordt meegenomen. Dat spreken wij onder meer uit in onze Woonvisie en in prestatieafspraken met onder meer woningcorporaties.”

Gemiddeld 1.000 nieuwe woningen per jaar

Overigens was 2016 voor Eindhoven al een erg productief jaar, geeft de gemeente Eindhoven aan. In dat jaar zijn er 2.400 woningen gerealiseerd: de hoogste productie ooit gemeten in Eindhoven. Bij na 60% van die woningen zijn voorgekomen uit transformaties van kantoor- en andere gebouwen naar woningen, zoals Philips Lighting, Keizer Karel V-singel en 2 woongebouwen op het TU/e-terrein. Gemiddeld ligt de netto woningbouwproductie van de afgelopen 11 jaar – in de periode 2006 tot en met 2016 – op een kleine 1.000 woningen per jaar. Naar verwachting ligt het aantal opgeleverde woningen in 2017 op zo'n 2.500.

“Ondanks de forse bouwinspanningen van de Eindhovense woningcorporaties in de afgelopen jaren, zijn er nog steeds behoorlijke wachttijden voor sociale huurwoningen”, zegt wethouder Yasin Torunoglu. “Maar de markt voor koopwoningen baart op dit moment eigenlijk nog de meeste zorgen. Je ziet de prijzen stijgen, de verkoopsnelheid neemt toe en starters maken bijna geen kans. Als gemeente vinden we dat we alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat hier een huizenbubbel ontstaat. We willen hier geen Amsterdamse taferelen.”

Woningaanbod daalt, woningprijs stijgt

De gemiddelde verkooptijd van een woning in Eindhoven is nu 36 dagen tegen een landelijk gemiddelde van 56 dagen. Het aanbod aan koopwoningen was in het derde kwartaal van 2017 minder dan 600 woningen. Dat is een daling van bijna 40% vergeleken in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2016. In 2016 stegen de huizenprijzen met 14%. De prijzen zijn, met een gemiddelde verkoopprijs van € 265.000, weer gestegen boven het niveau van vóór de economische crisis.

Foto bovenaan: het centrum van de gemeente Eindhoven (bron: Arno van den Tillaart)