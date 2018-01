Innovatiecentrum voor startups in chemie

De AkzoNobel-vestiging in Deventer wordt een broedplaats voor open innovatie in chemie en technologie. Het krijgt de naam Deventer Open Innovation Center (DOIC).

Hiervoor hebben AkzoNobel Speciality Chemicals, gemeente Deventer, Herstructureringsmaatschappij Overijssel en provincie Overijssel een samenwerkingsovereenkomst getekend voor 7 jaar. Ze investeren gezamenlijk € 25 miljoen.

Centrum voor veeleisende chemie en technologie

Het DOIC dient het Europese centrum te worden voor de meest veeleisende chemie en technologie. Hierbij zijn veiligheid, procesbeheersing en kennis van wet- en regelgeving van essentieel belang. Op het centrum kunnen jonge bedrijven samen met de chemiespecialist nieuwe toepassingen en producten in de chemie ontwikkelen en opschalen.

Bedrijven, kennisinstellingen, (startende) ondernemers, investeerders en studenten krijgen toegang tot een werkomgeving die onder meer bestaat uit een groot kennis- en bedrijvennetwerk en speciale onderzoeksfaciliteiten, zoals het unieke veiligheidslaboratorium, het analytisch lab, proeffabrieken met mogelijkheden om productie op te schalen en onderwijs- en trainingsvoorzieningen.

Duurzaamheidsdoelstellingen halen met open innovatie

“Zo willen we samen een innovatief centrum van bedrijven en kennisinstellingen creëren”, zegt Peter Nieuwenhuizen, Global RD&I Director van AkzoNobel Speciality Chemicals. “Met open innovatie willen we onze groei- en duurzaamheidsdoelstellingen behalen. Door kennisuitwisseling komen wij en andere bedrijven, startups en kennisinstellingen samen sneller tot innovaties en nieuwe toepassingen.”

Nieuwe bedrijven naar Deventer

De opening van dit centrum brengt nieuwe bedrijven naar Deventer en draagt bij aan de diversiteit in werkgelegenheid van plantoperators en laboratoriumanalisten tot technologen en chemici. Naar verwachting biedt het innovatiecentrum eind 2025 onderdak aan zo’n 300 zogenoemde kennismedewerkers en 50 gebruikers in de sfeer van training en educatie. Dit is exclusief de aanwezig 315 AkzoNobel-medewerkers.

Een van de ondernemingen die al besloten heeft om zich hier te vestigen, is Ahrma Holding. Dit bedrijf ontwikkelt en produceert duurzame pallets met een levensduur van 5 tot 10 jaar. Deze zijn voorzien van slimme sensoren (transponders) die onder meer locatie, temperatuur en schokken registreren waarna de gegevens realtime via internet zichtbaar zijn op smartphones of op de computer.

Daarnaast steunt het innovatiecentrum lokale en regionale bedrijfsleven, onderwijs- en onderwijsinstellingen, de Vereniging Chemische Industrie (VNCI) en Topsector Chemie. Het centrum is nu nog bekend onder de werknaam van DOIC. De partijen verwachten in begin 2018 de definitieve naam bekend te maken. De locatie aan de A1 heeft als een van de weinige in Nederland een bestemmingsplan dat het voor bedrijven mogelijk maakt om een geschikte milieuvergunning aan te vragen.