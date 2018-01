’s-Hertogenbosch bouwt 1.200 woningen in 2018

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil naar verwachting 1.200 woningen bouwen in 2018. Dit zijn 200 woningen meer dan deze Brabantse gemeente afgelopen jaar heeft gebouwd.

Deze versnelling van de woningbouw is een van de doelen van de Woonagenda 2017-2018. “Met deze aantallen overstijgen we onze ambitie uit deze agenda”, vertelt wethouder Eric Logister. “Die ligt namelijk op 800 tot 900 woningen per jaar. Op alle fronten zetten we een tandje bij: bij huur en koop, voor jong en oud. Samen met ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties, zodat nog meer mensen hun woonwens waar kunnen maken.”

200 NoM-woningen in 2018

In de Woonagenda heeft de gemeente als ambitie aangegeven dat woningcorporaties of marktpartijen 200 woningen nul-op-de-meter maken met nieuwbouw of renovatie. Naar eigen zeggen heeft ’s-Hertogenbosch hierbij al stappen gezet. Afhankelijk van de kenmerken en de fase van het project worden extra verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd, die verder gaan dan de wettelijke eisen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de woningen op de locatie van de voormalige school in Boschveld, die over een EPC van 0 beschikken. Daarnaast zijn de sociale huurwoningen van het nieuwbouwproject De Lanen in Rosmalen nul-op-de-meter en de appartementen aan de Empelseweg Bijna Energieneutraal (BENG). Daarnaast heeft BrabantWonen 4 woningen aan de Leuvenlaan gerenoveerd naar NoM-niveau.

Stimuleringsprogramma’s voor particulieren

Verder heeft in 2017 stimuleringsprogramma’s ingezet om individuele particulieren te helpen. Zo kunnen sinds dit jaar eigenaar-bewoners en VvE’s in deze Brabantse gemeente een duurzaamheidslening afsluiten tegen een lagere rente van 1%. Deze lening kunnen ze gebruiken voor energiebesparende maatregelen en duurzame installaties. Daarnaast kunnen ze een subsidie ontvangen voor de aanschaf van bijvoorbeeld energieadviezen, haalbaarheidsonderzoeken en warmtefoto’s. De gemeente verwacht dat dit de stap naar het treffen van maatregelen verkleint.

Andere duurzame ambities uit de Woonagenda zijn:

Klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2035

Klimaatneutrale stad in 2050

5.000 tot 10.000 woningen met zonnepanelen en/of zonneboilers in 2020

Isolatiemaatregelen voor 5.000 woningen in 2020

Bijna 9.000 nieuwe woningen tot 2030

Verder zoekt de gemeente naar aanvullende bouwlocaties om tot 2030 aan de woningbehoefte te kunnen voldoen. Op basis van provinciale prognoses zou de Bossche woningvoorraad moeten toenemen van ruim 70.000 in 2017 naar bijna 80.000 woningen in 2030. Vorig jaar bedroeg de potentiële woningbouwcapaciteit zo’n 8.500 woningen en dankzij nieuwe plannen is deze capaciteit inmiddels toegenomen tot bijna 9.000 woningen. Deze nieuwe woningen komen op diverse locaties in de gemeente ’s-Hertogenbosch: van het Bossche centrum tot het randen van de stad en de aanliggende dorpen.

Foto bovenaan: het centrum van 's-Hertogenbosch (bron: RIjksdienst voor Cultureel Erfgoed)