Gemeente Den Haag over op duurzame stroom

Als eerste grote gemeente gebruikt Den Haag vanaf 2019 duurzaam opgewekte stroom voor haar kantoren, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, gemalen, sporthallen en zwembaden.

De Zuid-Hollandse gemeente heeft hiervoor 2 elektriciteitscontracten getekend met energiebedrijf Eneco en energiecollectief OM. Eneco gaat daarvoor elektriciteit uit zonne- en windenergie leveren. Zonnepanelen op de daken van Haagse woningen wekken ook stroom op en daarmee voorziet OM de stadsdeelkantoren van duurzame stroom.

10% binnen Den Haag, 90% uit regio

De komende jaren zorgen nog te realiseren windmolenparken, zonnepanelen op daken, zonneweides en andere duurzame initiatieven voor de totale energiebehoefte van 57 GWh. Naar verwachting wordt eind 2023 10% van de duurzame stroom opgewekt binnen de gemeentegrenzen van Den Haag, de overige 90% komt uit de regio. Beide contracten dragen zo bij aan het streven van de gemeente om haar hele bedrijfsvoering CO2-neutraal te maken."

“Als gemeente willen we onze stroom zo veel mogelijk zelf en in de buurt opwekken”, zegt wethouder Joris Wijsmuller van Duurzaamheid. “Dat gaat we doen met aardwarmte en dus ook met de duurzame energie van Eneco en OM.”

Grote rol voor energiecollectief

OM is het grootste energiecollectief van Nederland met 35 lokale energiecoöperaties in het hele land. Het bundelt bewonerscollectieven in Den Haag om collectieve zonnedaken en andere duurzame energieprojecten te realiseren. "Wij zorgen voor ongeveer 10% van het elektriciteitsverbruik van de gemeentelijke organisatie", vertelt OM-directeur André Dippell. Wijsmuller is enthousiast over de rol die OM in dit verhaal speelt. “Dit is een goed voorbeeld van Haagse Kracht. En ik zie dat het groeit, dat steeds meer Hagenaars betrokken zijn bij de stad en initiatieven nemen om de stad mooier en duurzamer te maken.”

Overeenkomst voor 15 jaar

Ook directeur Eneco Zakelijk Bram Poeth is blij met deze overeenkomst. “We zijn trots dat we de komende 15 jaar Den Haag van duurzame stroom mogen voorzien. We zoeken continu nadrukkelijk naar samenwerking om het leven en werken van mensen te verduurzamen. En in de overgang naar duurzame energie spelen gemeenten en bedrijven een belangrijke rol. We kijken er dan ook naar uit om Den Haag samen duurzamer te maken.”