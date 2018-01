Nieuwe Arnhemse sociale huurwoningen zonder gasaansluiting

De woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal hebben samen afgesproken dat ze nieuwe sociale huurwoningen bouwen zonder een gasaansluiting.

Dit is een van de prestatieafspraken die deze 3 Arnhemse corporaties eind vorig jaar hebben gemaakt. Deze afspraken zijn tot stand gekomen in overleg met de huurdersorganisaties en de gemeente Arnhem. Gezamenlijk bezitten deze corporaties zo’n 95% van alle Arnhemse corporatiehuurwoningen.

Afspraken leiden tot duurzaam en betaalbaar wonen

“Ik ben blij dat we ook in 2018 weer goede afspraken hebben kunnen maken, die leiden tot duurzaam en betaalbaar wonen”, laat wethouder Geert Ritsema van Wonen weten. Andere afspraken zijn onder meer dat de huren niet meer stijgen dan de inflatie en dat de kernvoorraad sociale huurwoningen op peil is.

Daarnaast bestaat de overeenkomst dat alle huurwoningen in 2020 gemiddeld energielabel B moeten hebben. “Dit jaar zetten we een nieuwe stap”, vertelt Ritsema. “Er komt een stappenplan over hoe in 2050 alle sociale huurwoningen energieneutraal zijn. Daarnaast worden nieuwe sociale huurwoningen in principe aardgasloos. Daar lopen we écht in voorop.”

Noodzakelijk, spannend en verstrekkend

Ook Vivare-directeur/bestuurder Eric Angenent is erg te spreken over de afspraken. “Ze worden steeds beter. Vooral de afspraken op het gebied van duurzaamheid zijn noodzakelijk, maar ook spannend en verstrekkend. Deze kunnen we namelijk alleen maar mét elkaar realiseren. En hiermee bedoel ik niet alleen de samenwerkingspartners van de prestatieafspraken, maar ook bijvoorbeeld Nuon en Alliander.”

Ook de huurderorganisaties van Portaal (HOP), Volkshuisvesting (Hovar) en Vivare (De Brug) zijn hierbij betrokken. “Het gaat uiteindelijk om de bewoners zelf”, geeft Ritsema aan. “Ik vind het niet meer dan logisch dat zij dan zelf ook aan tafel zitten als er afspraken gemaakt worden.”

Afzonderlijke afspraken voor 7 andere corporaties

Naast de 3 grootste corporaties zijn er nog 7 andere corporaties in Arnhem actief. Het gaat hierbij om De Woonplaats, Habion, Mooiland, Omnia Wonen, SHH&, WBVG en Woonzorg Nederland. Zij beheren en renoveren woningen, maar mogen geen nieuwe bouwen. Met hen zijn afzonderlijke afspraken gemaakt.