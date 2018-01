Uden gaat voor gasloze en klimaatneutrale gebouwen

Nieuwe woningen krijgen geen gasaansluiting meer in Uden. Daarnaast moeten ze nul-op-de-meter of klimaatneutraal zijn.

Dit zijn enkele maatregelen die de burgemeester en wethouders van deze Brabantse gemeente hebben vastgelegd in de Duurzaamheidsagenda 2015-2020. Zo willen ze duurzaam bouwen versnellen.

Gasloos bouwen centraal

Het college wil namelijk dat Uden koploper wordt op het gebied van duurzaam bouwen. Hierbij staat gasloos bouwen centraal. Dit staat bijvoorbeeld op de planning bij de ontwikkeling van het zogeheten ‘Land van Dico. Op het voormalige terrein van de voormalige beddenfabrikant komen 220 nieuwbouwwoningen, waarbij Heijmans de bouw verzorgt.

Dit beleid wil de gemeente ook toepassen op nieuwe woonwijken of kantoren die naar appartementen worden omgebouwd. Daarnaast geldt aardgasloze bouw als voorwaarde bij de verkoop van gemeentelijke kavels. Verder praat Uden met Enexis/Enpuls en woningcorporatie Area over de mogelijkheden om bestaande woningen gasloos te maken. Overigens moeten nieuwe huizen nul-op-de-meter of klimaatneutraal zijn.

Energieneutrale woningvoorraad in 2035

“Een duurzaam Uden vraagt om inspanningen van ons allen”, vindt wethouder Duurzaamheid Matthie van Merwerode. “Wonen en bouwen zijn daarom belangrijke thema’s. Wij willen graag nieuwe vormen van duurzaam bouwen stimuleren en faciliteren. Als gemeente richten we ons op een energieneutrale woningvoorraad in 2035. Daarmee moeten we aan de slag.”