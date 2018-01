D66 en VVD: ‘Nieuwbouwhuizen van gas af’

Regeringspartijen D66 en VVD willen af van de verplichting dat nieuwbouwhuizen op het gasnet worden aangesloten. Zo willen ze het gasverbruik in Nederland fors terugdringen.

“Het is van de zotte van nieuwbouwhuizen nog steeds verplicht op het gasnet worden aangesloten”, vindt Tweede-Kamerlid Rob Jetten van D66. “Nederland wil van het gas af. Dan hoeft er op termijn geen gas in Groningen meer op te worden gepompt en het is beter voor het klimaat.”

Van gas af helpt bij verduurzaming

“Als we Nederland echt willen verduurzamen, moeten we concrete stappen zetten”, beaamt zijn VDD-collega Dilan YeÅŸilgöz-Zegerius. “Dit is een stap in de goede richting. En waarom zouden we een huizenbezitter laten betalen voor een voorziening waar we vanaf willen? Dat vind ik niet logisch.”

Naar verwachting worden tussen 2017 en 2021 ongeveer 230.000 nieuwe woningen gebouwd. Beide partijen willen dat deze wijken in principe niet meer worden aangesloten op het gasnetwerk. Wat hen betreft gaat deze maatregel dit jaar nog in. “Dan geldt het voor alle nieuwbouwprojecten waar nog geen schop in de grond zit”, geven ze aan. Alleen bij zwaarwegende redenen om een nieuwbouwwijk wel op het gas aan te sluiten, kan de gemeente een uitzondering maken.

Onnodige kosten bij latere vervanging gasnetwerk

Volgens D66 en VVD zijn er uitstekende duurzame alternatieven om huizen te verwarmen. In hun gezamenlijke persbericht noemen ze warmtenetten en warmtepompen. Overigens kost de aanleg van gasnetten in nieuwbouwwijken ons land jaarlijks € 100 miljoen. Zo’n net gaat 40 jaar mee. Als een nieuwe wijk nu op het gasnetwerk wordt aangesloten, dan moet dit later alsnog vervangen worden door bijvoorbeeld een warmtenet. “Daarmee jaag je gemeenten en huizenbezitters onnodig op kosten”, aldus de regeringspartijen.

