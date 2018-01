Brief aan grote bedrijven: 'Stop versneld met Gronings gas’

Grote bedrijven moeten versneld stoppen met het gebruik van Gronings gas. Uiterlijk in 2022 mogen er geen industriële grootverbruikers meer zijn, die dit aardgas gebruiken.

Dit staat in een brief, die minister Eric Wiebes van Economische Zaken naar grote bedrijven heeft gestuurd. Dit meldt NOS.

2 routes naar uitfasering gas

“Deze uitfasering is onontkoombaar”, schrijft hij. “De wijze waarop dit het beste vormgegeven kan worden, kan per bedrijf verschillen.” Volgens Wiebes bestaan er 2 routes:

Verduurzaming van de energievoorziening

Overstappen op een ander soort gas dan het Groningengas

In Groningen wordt het zogeheten laagcalorisch gas gewonnen. Alle huishoudens en de meeste bedrijven en gebouwen gebruiken dit. “Het verminderen van de vraag naar laagcalorisch gas is essentieel voor de vermindering van de gaswinning in Groningen. De recente aardbeving in Zeerijp onderstreept deze ambitie nogmaals.” Uit kleine Nederlandse gasvelden komt hoogcalorisch gas. Het is mogelijk om dit gas te gebruiken, maar moet daarvoor eerst met stikstof gemengd worden.

In gesprek met bedrijven

Volgens NOS ontvangen 200 bedrijven deze brief. Met hen gaat het ministerie in gesprek, geeft Wiebes aan. “Mijn ministerie neemt op korte termijn contact met u op om hierover in gesprek te gaan. Ik vertrouw op uw constructieve houding om te komen tot gezamenlijke afspraken over de stappen, die u kunt zetten om uw gebruik van Groningengas op korte termijn uit te faseren.”