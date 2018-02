Geen gasaansluiting meer in nieuwe woningen regio Amsterdam

Alle nieuwbouwwoningen in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) waarover het besluit tot bouwen na 1 februari 2018 plaatsvindt, worden opgeleverd zonder aardgasaansluiting. Dat staat in een intentieovereenkomst, die de gemeenten uit deze regio op 1 februari hebben onderstekend.

Deze overeenkomst beperkt zich niet alleen tot nieuwbouwplannen, waarover nog moet worden besloten. Hierin staat ook dat waar mogelijk eerder vastgestelde plannen alsnog worden beoordeeld op de haalbaarheid van een aardgasvrije oplevering.

Bijdrage aan noodzakelijke energietransitie

Een van de doelen van de MRA-samenwerking is de versnelling van de woningbouwopgave door 60.000 nieuwe woningen in 2020 te bouwen. Met het oog op de energietransitie moeten deze woningen aardgasvrij worden opgeleverd. Hierbij willen deze gemeenten marktpartijen uitdagen om energieleverende woningen te realiseren. De energietransitie is noodzakelijk, gezien de afspraak in het Energieakkoord om in 2050 een bijna volledig duurzame energievoorziening te realiseren.

Het initiatief voor deze intentieovereenkomst is onder regie van de Haarlemse wethouder Cora-Yfke Sikkema en de Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho (zie foto bovenaan) van start gegaan. “Regionale samenwerking binnen de Metropoolregio Amsterdam heeft veel voordelen boven een lokale aanpak”, zegt gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland. “Deze regionale aanpak stimuleert een aardgasvrije ontwikkeling van nieuwbouwwoningen zonder dat gemeenten elkaar daarbij onderling beconcurreren. Ontwikkelaars zullen niet de behoefte voelen om naar andere gemeenten in de regio te gaan, omdat het beleid overal gelijk is."

Ontwikkeling brede aanpak

De gezamenlijke aanpak brengt de opgave en ervaringen veel beter in kaart dan wanneer een enkele gemeente ervaring opdoet met het aardgasvrij bouwen van nieuwbouwwoningen. Op basis hiervan kan een brede aanpak worden ontwikkeld, die inzetbaar is in uiteenlopende situaties. Deze lessen worden ook gedeeld met projectontwikkelaars in de regio.

Niet alle gemeenten in de MRA hebben de overeenkomst ondertekend. Dat komt doordat soms lokaal al afspraken waren gemaakt over de weg naar een aardgasvrije toekomst. Dat is onder meer het geval voor de gemeenten in de deelregio Gooi en Vechtstreek. De intentieovereenkomst is ondertekend door 23 van de 33 gemeenten.