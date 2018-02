In het openbare cursuscentrum Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht is het ‘Huis van de energietransitie’ geopend. Dit huis wil een centrale rol spelen in de regionale energietransitie en stimuleert kennisdeling tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

De studenten van de ROC Da Vinci College hebben samen met docenten en bedrijven dit huis ontworpen, gebouw en gemaakt tot het middelpunt van de energietransitie in de Duurzaamheidsfabriek. Alle duurzame installaties die in deze fabriek aanwezig zijn, komen hier samen en worden hier ook uitgelezen. “Echt duurzaamheid bereiken we alleen door samen te werken”, stelde Diederik Samsom, die als voorzitter van de Programmaraad van de Energiestrategie Drechtsteden bij de opening aanwezig was. Hij bekleedt deze functie sinds december 2017.

Leeromgeving voor bedrijven en studenten

Het ‘Huis van de energietransitie’ geldt als een nieuwe leeromgeving, die vanuit het publiek-private samenwerkingsproject CIV Energie werd ontwikkeld. Zo verzorgt het Da Vinci College hier onderwijs- en trainingsprogramma’s voor bedrijven en studenten.

Voor het inrichten van de nieuwe opleidingsfaciliteit trekt deze ROC samen met partners uit het bedrijfsleven op. Gesponsorde moderne trainingsmodellen zorgen ervoor dat studenten én professionals hier op realistische wijze kunnen leren over energietransitie en verduurzaming van gebouwen en installaties. “De technische ontwikkelingen gaan spectaculair hard. We hebben vakkrachten nodig. In dit huis kunnen nieuwe generaties installateurs, elektrotechnici en werktuigbouwkundigen opgeleid worden voor de toekomst,” vond Samsom.

Drechtsteden energieneutraal voor 2050

Bedrijven, gemeentes, bewoners en organisaties in de regio Drechtsteden, waaronder de Duurzaamheidsfabriek, hebben samen de 'Energiestrategie Drechtsteden' opgesteld. Dit is een ambitieus plan van aanpak om te komen tot een energieneutrale regio vóór 2050. Zo wil deze regio haar bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 dat Nederland heeft ondertekend. Centraal staan de transities ‘van gas los naar warmteproductie’ en ‘all-electric’.

Foto bovenaan: van links naar rechts staan Marloes de Vries en Peter Vrancken (Da Vinci College), Rein Meester (gemeente Dordrecht), Marsha Wagner (Duurzaamheidsfabriek, Ron Tuin, wethouder Jacqueline van Dongen (Zwijndrecht), wethouder Rik van der Linden (Dordrecht), Diederik Samsom, Jan Lokker (Da Vinci College).