€ 2,4 miljoen beschikbaar voor verduurzaming Overijsselse scholen

Slim Opgewekt en Energiefonds Overijssel hebben een speciaal fonds opgericht, waarin € 2,4 miljoen beschikbaar is om scholen te faciliteren bij het verduurzamen van hun gebouwen.

Voor de deelnemende scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs wordt een verduurzamelingsplan opgesteld. Dankzij het speciaal opgerichte fonds hoeven ze niet meer voor een voorinvestering te zorgen.

20-40% besparen op stroomkosten

“Met ledverlichting en zonnepanelen besparen scholen naar verwachting tussen de 20% en 40% op hun stroomkosten”, vertelt Leonn Sekender, mede-oprichter van Slim Opgewekt. “Dat geld kan weer ten goede komen aan het onderwijs.” Zijn bedrijf verduurzaamde al eerder, in samenwerking met het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, scholen in Gelderland.

Energiefonds Overijssel is enthousiast over de aanpak van Slim Opgewekt, dat scholen financieel en technisch begeleidt. “Ook scholen kunnen een belangrijke rol spelen in de energietransitie in Overijssel”, zegt Bas-Jan Blom. “Door hun gebouwen te verduurzamen en leerlingen energiebewust te maken.” Slim Opgewekt biedt namelijk een bewustwordingsprogramma op maat voor leerlingen aan.

Aanmelden voor 21 februari

Geïnteresseerde scholen kunnen zich voor 21 februari aanmelden, bij Slim Opgewekt. Naar verwachting kan het fonds zo’n 20 scholen faciliteren bij de verduurzaming van hun gebouw.

Energiefonds Overijssel is opgericht door de provincie Overijssel. Het investeert in duurzame energiebronnen en innovatieve ontwikkelingen om bij te dragen aan de ambities van deze provincie: 20% duurzame energie in 2023.