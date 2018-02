Podium met duurzame en aardgasvrije gebouwen

RVO.nl komt met een ‘Podium duurzame gebouwen’, dat inspirerende praktijkvoorbeelden moet geven van (recente) uitgevoerde projecten.

Op het podium is het onder andere mogelijk om op gebouwtype te selecteren: rijwoning, hoekwoning, vrijstaand en portiekwoning zijn slechts enkele selectiemogelijkheden. Per onderdeel zijn tientallen voorbeelden opgenomen, afkomstig uit alle hoeken van het land. Door op een project te klikken krijgt de lezer meer informatie over de realisatie. Bijvoorbeeld over de Active House renovatie van de Poorters van Montfoort, waar Duurzaam Gebouwd eerder een artikel over publiceerde.

Daarnaast is het mogelijk om vrij te zoeken en bijvoorbeeld te filteren op EPC-waarde, toepassing van HR-glas en andere elementen. Ook is er een categorie voor BENG-woningen, met informatie over woningbouwprojecten die nu al voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen. Een van de projecten die binnen dit onderdeel naar voren komt is ‘De Tuinen van Sion’.

Ook is er de nodige aandacht op het podium voor aardgasvrije bouw. Ook binnen deze weergave is het mogelijk om te filteren op utiliteitsbouw/woningbouw, nieuwbouw/renovatie, EPC-waarde en de manier van ruimteverwarming. Bekijk het podium op www.rvo.nl/podium.