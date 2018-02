Eindhoven als regelvrije zone voor duurzaam bouwen?

De gemeente Eindhoven en Eindhovense woningcorporaties roepen minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat op om in Eindhoven een regelvrije zone in te stellen. Hierin kunnen ze experimenteren met onder meer energieneutraal en gasloos bouwen.

Dit hebben de Eindhovense woningcorporaties ‘thuis, Trudo, Wooninc. en Woonbedrijf samen met de gemeente Eindhoven en de huurdersvertegenwoordiging PEK laten weten, tijdens de presentatie van hun duurzaamheidsmanifest.

Barrières wegnemen voor verduurzamen woningen

Zij vinden dat de regering in Den Haag dient barrières weg te nemen en ervoor te zorgen dat het verduurzamen van woningen in een stroomversnelling komt. “Daarom sturen we een brief naar minister Wiebes om te vragen een regelvrije zone in te stellen”, zegt wethouder Yasin Torunoglu van deze Brabantse gemeente.

“Eindhoven is de ideale proeftuin. In onze Brainportregio zijn samenwerking en innovatie juist onze kracht. Die zetten we graag in om Eindhoven energieneutraal te krijgen. We roepen kennisinstituten, energieleveranciers en andere gemeenten op om onze ambities te onderschrijven en mee te denken samen onze ambities waar te maken", geeft Torunoglu aan.

Duurzaamheidsmanifest als basis voor versnelling

Algemeen directeur Ingrid de Boer van Woonbedrijf is bij het met manifest. “We willen laten zien dat we in Eindhoven echt werk maken van verduurzamen. Gasloos bouwen, groene energie, zonnepanelen, circulair slopen: stuk voor stuk mooie voorbeelden van wat we aan het doen zijn.”

Volgens haar moet het wel sneller. “Door te werken als één organisatie kunnen we met dezelfde middelen meer realiseren. Als er dan nog minder belemmeringen zijn, dan snijdt het mes aan 2 kanten. Het manifest is de basis om met elkaar een versnelling in te zetten. Voor 1 juli ligt er een pact, waarbij belangrijke stakeholders hun bijdrage en reflectie op het manifest hebben geleverd.” Op korte termijn komen de verschillende partijen bij elkaar om kennis uit te wisselen.

Duurzame corporaties

De Eindhovense woningcorporaties lopen voorop in hun duurzaamheidsambities. Zo won ‘thuis (zie foto bovenaan) als duurzaamste woningcorporatie van Nederland de WoCo25-verkiezing van de Duurzaam Bouwen Awards tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres begin deze maand. Ook Woonbedrijf was voor deze prijs genomineerd.