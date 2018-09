Extra subsidie voor groene daken in Utrecht

Utrecht trekt dit jaar 50.000 euro extra subsidie uit voor bewoners en bedrijven die een groen dak willen aanleggen. De gemeente stelde eerder dit jaar ook al 50.000 euro beschikbaar, maar door het hoge aantal aanvragen was dit bedrag in juli al op.

Groene daken leveren een bijdrage aan het klimaatbestendiger maken van de stad en daarom is tot eind 2018 nog eens 50.000 euro beschikbaar gesteld.

"De hitte van deze zomer heeft nogmaals duidelijk gemaakt hoe belangrijk voldoende groen in de stad is", zegt wethouder Kees Diepeveen (klimaatadaptatie). "Groen zorgt dat de leefomgeving koeler wordt en beperkt de negatieve effecten van extreem heet weer. Het is goed om te zien dat mensen daar aan willen bijdragen door zelf groene daken aan te leggen.

Verruimd

De subsidieregeling Dak- en gevelgroen is in 2011 ingesteld en in maart dit jaar verruimd zodat meer mensen er gebruik van kunnen maken. Dit zorgde voor meer aanvragen in de eerste helft van 2018. In totaal gaat het om een vergroening van een oppervlak van circa 3.150 m2.

Bestaande panden

Bewoners en bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor een groen dak. De subsidie is alleen bedoeld voor daken van bestaande panden die groter zijn dan 20 m2 en dus niet voor nieuwbouw. Bewoners kunnen ook samen met de buren subsidie aanvragen om zo aan het minimale aantal m2 te komen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de dikte en type vegetatie op het groene dak en de waterberging per vierkante meter.