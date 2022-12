Nieuwe HBO+ cursus Passief Bouwen in het Nederlands

In februari 2023 start de eerste HBO+ opleiding Passiefhuis Ontwerp & Constructie in Nederland. Deze internationaal erkende cursus van het Passive House Institute (PHI) wordt nu voor het eerst in het Nederlands aangeboden. Wil je als professional uit de bouw- of installatiebranche een zinvolle bijdrage leveren aan de energietransitie? Dan is deze cursus van hogeschool Windesheim en Kennisinstituut KERN in Zwolle precies wat je zoekt.

In de huidige klimaat- en energiecrisis is het de grote uitdaging om gebouwen neer te zetten of te renoveren, die niet of nauwelijks energie verbruiken en toch veel comfort bieden. Dat vraagt om een duidelijk bouwfysisch concept en het vereist ook een uitgekiend ontwerp- en bouwproces, waarbij alle betrokken partijen samenwerken aan een hoogwaardige kwaliteit en waardevaste gebouwen. Kortom, het is tijd voor passief bouwen en renoveren, volgens deze vijf basisprincipes:

Toepassen van geïsoleerde ramen die gebruikmaken van de energie van de zon; Een zeer goed geïsoleerde thermische schil; Geoptimaliseerde aansluitdetails zonder thermische lekken; Minimale onbedoelde luchtstromen door goede naad- en kierdichting; Gezonde ventilatie met warmteterugwinning.

Cursus

Windesheim en het Kennisinstituut KERN bieden vanaf nu de cursus Passiefhuis Ontwerp & Constructie aan. De basis hiervoor is de internationale Passive House Designer-cursus van het Passive House Institute. Aan het eind van de cursus kun je ook het examen afleggen voor het internationaal erkende certificaat ‘Passive House Designer’.

De kracht van deze opleiding zit hem in de verbinding tussen de bouwkunde en de installatietechniek. Je leert in tien cursusdagen alles over de bouwfysische achtergronden en principes van passief bouwen en je maakt de vertaalslag naar je eigen bouwpraktijk. We bespreken een breed scala van bouwprojecten: van woningbouw tot utiliteitsbouw en van nieuwbouw tot renovatie. En we hebben uitgebreide aandacht voor detaillering en materiaalgebruik en de praktijk op de bouwplaats. Hierdoor heb je aan het eind van deze cursus:

Diep inzicht in de principes en werkzame factoren van passief bouwen;

Concrete handvatten die je kunt toepassen in jouw volgende bouwproject;

Slagvaardigheid met de nZEB-tool/PHPP, hét ontwerpgereedschap voor betaalbare, zeer energiezuinige (BENG-)nieuwbouw en renovatie;

Inzicht in wat er nodig is om in samenwerking met andere partijen tot zeer energiezuinige, gezonde en comfortabele gebouwen te komen;

De deskundigheid om succesvol zeer energiezuinige bouw- en renovatieprojecten te kunnen ontwerpen en begeleiden, zelfs met gebouwprestatiegaranties;

Na behaald examen de kwalificatie ‘Passive House Designer’.

Info

10 dagen in Zwolle vanaf 9 februari tot in juni;

tweewekelijks op donderdag tussen 12.30-19.30 uur;

examen: 6 juli;

docenten met zeer grote praktijkervaring;

internationaal erkend certificaat van het Passive House Institute.

Deze nieuwe opleiding is bedoeld voor professionals uit de bouw- of installatiebranche, zoals medewerkers van bouwbedrijven of architectenbureaus, adviseurs, installateurs, projectontwikkelaars en projectleiders. Heb je minimaal een hbo werk- en denkniveau en wil je een concrete bijdrage leveren aan een succesvolle energietransitie in de bouw? Dan past deze opleiding bij uitstek bij jou.

Aanmelden

Meer informatie over deze cursus Passiefhuis Ontwerp & Constructie en de mogelijkheid om je aan te melden, vind je hier.

Wil je eerst meer weten over deze opleiding, neem dan contact op via ac.welmers@windesheim.nl of 088-469 73 00.





Bron: Hogeschool Windesheim

Foto: Azimut Bouwbureau