Duurzaam Gebouwd Podcast: SDG's

Vanaf nu luister je de aflevering Sustainable Development Goals van de Duurzaam Gebouwd Podcast. Met experts Dorien Terpstra (Zehnder) en Johan Bel (Mijn Waterfabriek) gaan we in gesprek over het invullen van de Sustainable Development Goals. Welke doelen worden ingevuld en hoe zetten deze organisaties concrete stappen? Je hoort het in de Duurzaam Gebouwd Podcast.

Je luistert de podcast via Spotify, Apple Podcasts en Soundcloud.