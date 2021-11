Nieuwe aflevering van Duurzaam Gebouwd Podcast

In de nieuwste Duurzaam Gebouwd Podcast praten we over versnellen: #Waaromwachten? Duurzaam Gebouwd wil samen met partners en experts een signaal afgeven dat we vandaag al radicaal kunnen kantelen. Dat de technische oplossingen er zijn, dat het vooral gaat om een mindsetverandering en het vinden van de juiste partijen om mee samen te werken. In deze podcast hoor je hoe Ben Kruseman (Calduran) en Leontien de Waal (ABN AMRO) sneller gaan.

