Whitepaper belicht opschalingsmogelijkheden van ESCo’s voor scholen

Duurzaam Gebouwd lanceert een gratis whitepaper over de verduurzaming van scholen. Aan bod komen opschalingsmogelijkheden van ESCo’s, de creatie van een Frisse School en de link tussen BENG-eisen en scholen.

De whitepaper is erop gericht om schoolbesturen de volgende stap te laten zetten in de verduurzaming van hun vastgoed. In de whitepaper komt een vereenvoudigde weergave van het Programma van Eisen voor Frisse Scholen voorbij en besteden we aandacht aan recent onderzoek van RVO.nl dat ventilatiesystemen met elkaar vergelijkt.

Verderop is een rondetafelgesprek te lezen met experts vanuit verschillende disciplines: adviseurs, schoolbesturen, installateurs en andere bloedgroepen gaan in discussie en gaan onder andere in op het opschalen van ESCo’s, een mogelijke samenwerking om een ‘standaardschool’ te creëren en de oplossing voor de split incentive.

BENG en schoolbesturen

Ook de veranderende BENG-eisen en de (on)haalbaarheid voor schoolbesturen komt aan de orde. Ten slotte worden er enkele succesvolle voorbeeldprojecten voorgesteld die inspireren om zelf aan de slag te gaan.

Download de whitepaper gratis.