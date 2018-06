Energieprestatiecontracten monitoren: help mee!

Steeds meer eindgebruikers en facilitair managers zien de meerwaarde van een Energieprestatiecontract versus de traditionele manier van exploiteren. De markt groeit en het is van belang om deze opmars te monitoren.

Met energieprestatiecontracten kunnen doelgroepen als gebouweigenaren gegarandeerde energiebesparing realiseren. Door het onderhoud en beheer van energiehuishouding uit handen te geven is het mogelijk om de focus te houden op het primaire proces en tegelijkertijd te profiteren van de deskundigheid van een externe partij in onder andere predictive maintenance en optimalisatie van installaties.

Duurzaam Gebouwd contentpartner RVO.nl legt monitoring vast in de jaarlijkse Monitor Energiebesparing Gebouwde omgeving. Eerder werd deze monitor gepubliceerd via RVO.nl. Bekijk hiervoor deze .pdf vanaf pagina 49.

Door het invullen van de enquête help je om de ontwikkelingen in Nederland zichtbaar te maken. Je antwoorden worden vertrouwelijke behandeld en de resultaten (anoniem) worden gebruikt om de Europese Commissie op de hoogte te stellen van de voortgang. Daarnaast worden resultaten opgenomen in de jaarlijkse monitor energiebesparing gebouwde omgeving van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je hoeft de enquête alleen in te vullen indien je in 2017 een of meerdere energieprestatiecontracten EPC’s hebt afgesloten.