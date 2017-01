Betere brandwerendheid daksysteem

Een EPDM dakbaan, geschikt voor mechanische bevestiging, is doorontwikkeld op basis van gebruikerservaringen en opnieuw uitgevonden.

Duurzaam Gebouwd-partner Hertalan heeft het daksysteem verbeterd en brengt nu een EPDM dakbaan op de markt die sterker is en eenvoudiger om te verwerken.

Betere brandwerendheid

Het nieuwe systeem biedt diverse voordelen. Zo is er sprake van een vlakke naad en een optimaal vloeigedrag tijdens lassen. Daarnaast is het systeem gemaakt van sterker materiaal en zijn er minder bevestigers nodig in de kritieke zones.

Verder is er een betere brandwerendheid, nu toepasbaar voor alle dakhellingen. Het systeem heet de Hertalan Easy Weld GS en heeft een gebruiksduur van meer dan 50 jaar.