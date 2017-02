Restproduct cacao-industrie in vloersysteem

Het restproduct van de cacao-industrie is toegevoegd aan een nieuwe collectie vloeren: Marmoleum Cocoa. Vanaf begin april is de volledig CO 2 -neutraal geproduceerde vloer beschikbaar.

De collectie komt van de hand van Duurzaam Gebouwd-partner Forbo Flooring. Marmoleum Cocoa bevat naast natuurlijke grondstoffen als lijnolie, pijnhars, houtmeel, kalk en kleurrijke pigmenten ook de gemalen schillen van de cacaoboon. “De Marmoleum-fabriek staat in een gebied waarin veel cacao wordt verwerkt, wat ons heeft geïnspireerd voor onze nieuwe Cocoa-collectie”, geeft product line manager Piet Looijen van Forbo Flooring aan.

Natuurlijke grondstoffen en lage emissiewaarde

Forbo Flooring verzamelt de reststoffen die vrijkomen bij de cacaoproductie, waarna ze in het effen Marmoleum worden ingestrooid. “Dat zorgt niet alleen voor een bijzonder, subtiel effect, maar het is ook heel duurzaam”, aldus Looijen. De collectie is vanaf april van dit jaar te krijgen, maar architecten toonden eerder al hun belangstelling voor de oplossing. “Het heeft alle voordelen van Marmoleum, dat volledig wordt gemaakt van natuurlijke grondstoffen en een zeer lage emissiewaarde kent. De vloeren zijn gemakkelijk en schoonmaakmiddelarm of –vrij te reinigen. Daarnaast is de vloer ijzersterk en gaat hij meer dan 20 jaar mee.”

Cocoa maakt onderdeel uit van de Marmoleum Solid-collectie, ontworpen door Forbo’s eigen designbureau in Assendelft.