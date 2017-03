Catalogus belicht innovaties voor technische installaties

Een productcatalogus voor 2017 toont innovaties op het gebied van hard- en software voor webbased besturingssystemen. BRControls geeft de catalogus uit en vestigt onder andere de aandacht op de BRT30 Multisensor, standaard voorzien van bluetooth module met meetcapaciteit voor luchtkwaliteit, gevoelstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid.

BRControls leverde tot dusver ruim 5000 installaties. Onderscheidend aan de systemen is dat ze een open karakter en intuïtieve bediening hebben. Daarnaast kent BRControls geen bijkomende licentiekosten en wordt een lange levensduur gegarandeerd, met een continuïteitsgarantie van 15 jaar.

Sensor met bluetooth-module

De laatste ontwikkeling van BRControls is de BRT30 Multisensor. Deze is voorzien van een bluetooth module en wordt in het plafond gemonteerd. De sensor meet multi-zone infrarood ruimtetemperatuur, plafond- en gevoelstemperatuur, luchtkwaliteit als CO 2 en VOC en relatieve luchtvochtigheid RV.

De productcatalogus 2017 is online te bekijken of als pdf-download.