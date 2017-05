Het NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) heeft onafhankelijk aangetoond dat Compensatiesteen van De RuwBouw Groep het meest duurzame gecertificeerde ruwbouwproduct in de markt is.

Volgens de onderbouwing is Compensatiesteen zelfs duurzamer dan ruwbouwproducten en constructies van leem of hout. Dit duurzame product heeft een minimum aan primaire grondstoffen nodig. 30% van de grondstoffen bestaat uit secundair toeslagmateriaal: gerecyclede en opgewaardeerde reststoffen uit de staalindustrie.

Meest opvallend is nog wel dat Compensatiesteen niet geproduceerd wordt door traditionele productieprocessen die fossiele brandstoffen verbruiken. De steen wordt enkel verhard door pure CO 2 , waardoor significante hoeveelheden broeikasgassen permanent uit het systeem worden gehaald.

Analyseren en certificeren

De RuwBouw Groep liet de innovatie analyseren en certificeren bij het NIBE. De LCA-score (shadowprice per functional unit) is € 0,77. Het DUBOkeur is ontvangen voor elk van zijn toepassingen, zowel dragend als niet-dragend. Een uitgebreid overzicht van de milieuscores is te vinden op de website van De RuwBouw Groep.

Lees in het volgende Duurzaam Gebouwd Magazine (juni) een uitgebreid artikel over de Compensatiesteen.