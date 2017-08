Lichtoplossing krijgt upgrade

Een lichtoplossing die al 25 jaar in de markt staat krijgt een upgrade van 169 lumen per watt. Het betreft de E-Line van Duurzaam Gebouwd-partner TRILUX.

“De E-Line LED is de meest veelzijdige lichtlijn op de markt”, vertelt productmanager Klaas Kleur van TRILUX. In 2016 werd 40 procent als speciale uitvoering geleverd. “Elke klant krijgt precies wat hij nodig heeft en wij krijgen nog meer inzicht in de vereisten van de diverse applicaties.”

Ter gelegenheid van het 25-jarige jubileum maakt TRILUX de lichtlijn efficiënter en rust ze het uit met een grotere lichtopbrengst van 169 lumen per watt. ‘We werken al 23 jaar samen met TRILUX en hebben voor onze klanten in deze tijd ongeveer 200 tot 250 kilometer E-line gepland en geïnstalleerd”, aldus Detlef Iseken van elektrotechnisch adviesbureau ROMBERG-groep. “Of het nu gaat om productdesign, verwerking, verlichtingskwaliteit of beschikbaarheid, de lichtlijn zorgt altijd voor maximale tevredenheid.”