Warmtepomp maakt warm tapwater zonder aardgas

De Q-ton warmtapwater warmtepomp maakt 90ºC warm tapwater met de energie uit de buitenlucht, zonder aardgas. Duurzaam Gebouwd-partner Coolmark presenteerde resultaten uit een onderzoek over deze pomp.

Belangrijke resultaten uit het onderzoek zijn dat de Q-ton 54% bespaart op energiekosten, 70% minder CO 2 uitstoot en er geen sprake is van gebruik van aardgas. Nieman Raadgevende Ingenieurs en Bureau CRG stelden een gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaring op, zo is vooraf de invloed op de energieprestatie inzichtelijk.

Duurzaam opwekken

De warmtepomp gebruikt voor ongeveer 75% hernieuwbare energie uit de buitenlucht. De 25% hulpenergie kan duurzaam worden opgewekt, uit wind- of zonne-energie. Door de energie om te zetten in heet water is het eenvoudig om energie op te slaan in een opslagtank.