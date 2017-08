Kunstmatige intelligentie helpt bij facilitaire storingen

Als eerste Nederlandse facilitair managementorganisatie maakt AAFM Facility Management gebruik van kunstmatige intelligentie voor het melden van facilitaire storingen.

Door realtime objectherkenning toe te passen, wil deze organisatie het facilitaire proces vereenvoudigen en versnellen. Hierbij maakt ze gebruik van de gemaksdienstenapplicatie MAX. Via deze app is het mogelijk een foto te maken van de geconstateerde storing. MAX analyseert deze foto aan de hand van kunstmatige intelligentie. Machine learning algoritmes herkennen de objecten op de foto. Ze koppelen deze aan de juiste leverancier, die het probleem vervolgens oplost.

Zorgen voor meest optimale kantooromgeving

“Dit is nog maar het topje van de ijsberg”, vertelt Martin Leneman, Teamleider Business Information Systems bij AAFM. “Onder meer met MAX zijn we hard op weg om het facilitaire werkveld steeds verder te digitaliseren. Ons uiteindelijke doel is om professionals in kantoorpanden te ontzorgen en de meest optimale kantooromgeving te bieden. Dit willen we doen door een maximaal serviceniveau te faciliteren, onder meer door moderne technieken toe te passen.”

Daarnaast biedt deze MAX-app facilitaire professionals de mogelijkheid om met hun mobiele telefoon gebruik te maken van allerlei diensten, die AAFM samen met haar partners biedt. Dit gaat van een relatiegeschenk bestellen tot een vergaderruimte boeken. Daarnaast kunnen ze een bericht ontvangen als hun bezoek is gearriveerd. Het is dan ook niet alleen bedoeld voor de facilitaire managers op locatie, maar met name voor degenen die in een kantoorpand werken.

De naam MAX is afgeleid van gemaksdienst. Het is ontstaan vanuit een partnership met Office App, waarin beide partijen gezamenlijk continu nieuwe functionaliteiten ontwikkelen. De uitbreiding met kunstmatige intelligentie is hiervan een voorbeeld.