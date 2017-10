Identificeerbare, circulaire gevel komt eraan

Auteur: Tim van Dorsten

Scan een gevelelement en zie direct welke componenten het element bevat. Of kom direct in contact met de leverancier of opdrachtgever. Met de introductie van het Facade Identification System (FIS) is dit medio 2018 al mogelijk, verwacht de gevelbranchevereniging VMRG.

Vorige week vond voor de 4 ontwikkelaars Vereniging van Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), gebouwinformatiespecialist Slimlabs, BIM-specialist Root en identificatietechnologiebedrijf Tagologic de vuurdoop plaats. Na maanden van ontwikkeling presenteerden ze in de Eneco EnergyCampus voor het eerst het FIS-systeem aan VMRG-leden, gebouwbeheerders, gebouweigenaren, (gevel)bouwbedrijven en toeleverancier. Op dit terrein staan vanaf januari 2018 namelijk 2 testwoningen, waarin de 4 organisaties samen met gevelbouwers en partners FIS-gevelelementen testen.

Gebouwen efficiënter plaatsen

Bij deze ontwikkeling speelden zaken als big data en Internet of Things een belangrijke rol, laat VMRG-projectcoördinator Stingo Huurdeman weten. “Met het FIS-systeem willen we een bijdrage leveren aan het sneller en efficiënter neerzetten van gebouwen. Hiervoor is het van belang dat de juiste persoon op het juiste moment de juiste informatie krijgt. Een aannemer wil andere zaken weten dan bijvoorbeeld een gebouweigenaar of een -gebruiker. Monitoring en onderhoud kunnen we ook aan dit systeem koppelen.”

Als eersten mochten marktpartijen de FIS-applicatie scannen en hun ervaringen delen.

Dit koppelen gebeurt aan de hand van een zogeheten tag. “Dit kan een QR-, RFID-, NFC- of barcode zijn”, legt Huurdeman uit. “Door deze code te scannen, kunnen bouwers bijvoorbeeld zien welke materialen in een gevelelement zitten. Zo stimuleren we de circulaire economie, door het hergebruik op element-, component- en materiaalniveau aan te jagen.”

Andere functie bij nieuwe gebruiksfase

Als materiaal is aluminium goed te hergebruiken, geeft Huurdeman aan. “Alleen de winning kost veel energie, maar daarna is dit materiaal zo goed als oneindig te gebruiken. Al hangt het wel af van de functie. Omdat een buitengevel bloot staat aan verschillende omgevingsfactoren als wind, regen en zon, kunnen de producten vaak niet 1-op-1 worden ingezet zonder tussentijdse bewerking. Door de koppeling van deze informatie willen we de potentie op hergebruik aanzienlijk vergroten. In de tag kunnen we ook dit soort data meenemen.”

Daarnaast werkt VMRG met haar partners eraan dit recycleproject te verbeteren. “We zijn bezig om aluminium op hetzelfde niveau met dezelfde kwaliteit te blijven hergebruiken”, geeft René Rutten van partnerbedrijf Rutolux aan.

Alle informatie beschikbaar

Net als de andere aanwezigen is Rutten enthousiast over het FIS-systeem. “Dit scheelt veel opzoekwerk”, vindt hij. “Zo hebben we alle benodigde informatie direct beschikbaar. Het mag van mij nog gedetailleerder, maar dit is al een goede stap.”

In de 2 proefwoningen leveren Hermata, Rutolux en Alkondor gevelelementen met de systemen van Kawneer, Schüco, SAPA en AluProf. “Zonder onze leden kunnen wij dit net doen”, weet Huurdeman. “Wij zorgen voor de theorie en de achterliggende technologie, maar uiteindelijk voeren zij het uit.”

Eigenaarschap van bouwprojecten opeisen

Deze tag heeft niet alleen als doel om productinformatie beschikbaar te stellen, maar kan ook dienen om contactinformatie achter te zetten. “Dit kan de gevelfabrikant zijn, maar ook de bouwer”, legt Huurdeman uit. “Dit is afhankelijk van wie die informatie wil hebben. Daarnaast biedt dit bedrijven de mogelijkheid om eigenaarschap voor hun gevel of hun gebouw op te eisen.”

In eerste instantie is het FIS-systeem alleen beschikbaar voor nieuwbouwprojecten. “Uiteraard kunnen we dit systeem ook in renovatieprojecten gebruiken”, geeft Huurdeman aan. “Vanaf volgend jaar schalen we het systeem op naar andere bouwproducten.”

Beeld bovenaan: FIS toont informatie van de levenscyclus van het gevelelement.