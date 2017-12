‘Windtunnel’ op hoog gebouw wekt ook zonne-energie op

Auteur: Tim van Dorsten

De nieuwe Powernest-installatie wekt naar verwachting jaarlijks 19.000 tot 30.000 kWh op aan wind- en zonne-energie. Ontwikkelaar Ibis Power heeft deze vernieuwde installatie eind vorige week in Nieuwerkerk aan den IJssel gepresenteerd.

Deze 2.0-versie Powernest is de opvolger van de Powernest 1.0, die afgelopen zomer op een flat aan de Henriëttedreef in Utrecht is geïnstalleerd. Het grootste verschil is de grootte, vertelde Alexander Suma, CEO van Ibis Power en ontwikkelaar van beide wind- en zonne-energieopwekinstallaties. “De versie die in Utrecht staat is 6 bij 6 meter. Powernest 2.0 is nu grofweg even groot als een appartement: 7,2 bij 10,8 meter.”

Jaarlijkse opwekking: 19-30 kWh per jaar

“Daarnaast hebben we de efficiëntie met 30% verhoogd en het aanschafbedrag weten te verlagen. Dit ligt inmiddels op € 55.000.” Voor dat bedrag wekt de installatie tussen 19.000 en 30.000 kWh per jaar op aan zonne- en windenergie. “Deze marge komt door de locatie”, legde Suma uit. “Het eerste getal heeft betrekking op gebouwen in het binnenland met weinig wind, het laatste getal op gebouwen aan de kust waar veel wind staat.”

Wind- en zonne-energie

De installatie werkt als een windtunnel. Aan de zijkant van de Powernest gaat de wind naar binnen, waar de turbine de windsnelheid omzet in energie. “Zo werkt de versie in Utrecht ook. Het afgelopen halfjaar heeft deze ons enorm verrast: niet alleen ligt de opstartsnelheid van de turbine met 2 m/s erg laag, maar in Utrecht stond zelfs op nagenoeg windstille dagen wekte de Powernest meer windenergie op dan we hadden verwacht.”

Naast windenergie wekt Powernest ook zonne-energie op. De zonnepanelen liggen boven op de installatie. “Zo benutten we meer dakoppervlak dan als zonnepanelen direct op het dak zouden komen”, legde Suma uit. “In het bouwwerk, waarin ook de turbine staat, komen bijvoorbeeld ook de ventilatieschachten uit. Boven op deze constructie liggen de zonnepanelen.” Daarnaast biedt het bouwwerk de mogelijkheid om de panelen eenvoudig te vervangen. “De ontwikkeling hiermee gaat enorm snel. We kijken bijvoorbeeld ook naar de mogelijkheden met PVT-panelen.” Deze eenvoudige manier van vervangen gaat overigens ook op voor de turbine.

Vooral geschikt voor hoge gebouwen

Volgens Suma is de hoogte een belangrijk aspect voor Powernest. Zo is de Utrechtse flat 10 verdiepingen hoog, waarna zijn installatie volgt. Naar verwachting wekt één doorontwikkelde versie duurzame energie voor 6,4 appartementen op in een windluw gebied als Utrecht. “Onze voorkeur ligt bij gebouwen van minimaal 15 meter hoog, maar natuurlijk werkt Powernest ook op lagere gebouwen.”

Zo krijgt Powernest 2.0 begin volgend jaar een plekje bij vliegveld Valkenburg. “Dat gebouw is veel minder hoog, maar het staat in een groot vrij gebied. Daar waait het dus veel. Daarnaast zijn we met andere partijen in gesprek, zoals ProRail.” De oudere versie van Powernest blijft nog tot komende zomer op de flat aan de Henriëttedreef in Utrecht staat, daarna komt Powernest 2.0 hiervoor in de plaats.

Overigens werkt Ibis Power samen met Renolution. Met onder meer de Powernest hebben beide bedrijven gezorgd voor een Nul-op-de-Meteroplossing voor gebouwen van 10 verdiepingen.