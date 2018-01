Systeem maakt hoogste luchtdichtheid haalbaar

De CRL HR WTW-serie van WOLF is uitgebreid met de CRL-1300 en CRL-2500. Uniek aan deze serie is het SuperSeal-systeem, met een cascade afdichting van de panelen en deuren, waarmee de hoogste luchtdichtheid L1 haalbaar is.

Een ander onderdeel van het systeem is de Labyrint afdichting van het warmtewiel, waarmee luchtlekkage hiervan wordt gereduceerd tot minder dan 2%. Voor dit onderdeel kan gekozen worden uit een condensatie-, enthalpie- of sorptierotor met rendementen tot 90%.

De WRS-K regeling van de CRL-serie kan via ModBus aangesloten worden op de WOLF LinkPro, waarmee de unit via de SmartSet-app of het SmartSet-portal op iedere locatie kan worden bediend en uitgelezen. Daarnaast is ook een koppeling mogelijk met KNX of een ander gebouwbeheersysteem. Druk- of volumestroomregeling, evenals een CO 2 -regeling behoren tot de mogelijkheden.

De CRL is verkrijgbaar voor binnen- of buitenopstelling en kan met diverse modules worden uitgebreid, zoals geluiddempers, na-verwarmer, koeler en meer. De serie is Eurovent-gecertificeerd en komt dankzij het energielabel A in aanmerking voor de EIA subsidieregeling. Door de lage luchtsnelheid en energiebesparende en traploos regelbare EC-ventilatoren en heeft daarom een gunstige Total Cost of Ownership (TCO).