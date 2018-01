Installatiemodule moet helpen bij versnelling woningproductie

Samen met onder meer technologiebedrijf Eaton Industries en elektrotechnisch specialist C&S Benelux zorgt Löwik Installatietechniek voor een installatiemodule, waarmee bouwers direct de woning op het elektranet kunnen aansluiten.

Deze innovatie draagt bij aan de wens om de woningproductie te versnellen. Dit moet het mogelijk maken om in een week tijd een bestaande woning te vervangen door een nieuwbouw nul-op-de-meterwoning.

Het achterliggende idee van deze innovatie is dat de installateur een woning eenvoudig op het elektriciteitsnet kan aansluiten. Daarom hebben de 3 bedrijven gezorgd voor een aansluitmodule. Als de netbeheerder deze module al voor de bouw van deze woningen plaatst, kunnen installateurs de woningen hierop direct aansluiten.

Netbeheerder en bouwbedrijven werken onafhankelijk

Met deze module zijn de netbeheerder en de bouwer niet meer van elkaar afhankelijk, lopen ze elkaar niet meer in de weg en kunnen ze vasthouden aan de eigen planning. Ook helpt deze module de installateur om in een vroeg stadium in de bouw verlichting en verwarming te realiseren. Dit draagt bij aan de kwaliteit van het bouwen.

De proef vindt plaats in de Enschedese wijk De Boddenkamp. Hier legt netbeheerder Enexis al voor de plaatsing van de 6 woningcasco’s een hoofdaansluiting met een slimme meter aan. Vervolgens plaatst bouwer Hegeman Bouwgroep het woningcasco met de installatiemodule. Direct daarna kan Löwik Installatietechniek de elektrotechnische installatie aansluiten.

Samenwerken voor snellere woningproductie

Deze betrokken partijen hebben de woningaansluiting nog niet volledig uitgekristalliseerd. Ze zien het als eerste stap op weg naar een oplossing om af te komen van de complexiteit op de bouwplaats.

Daarnaast beschouwen ze dit proefproject als een mooi voorbeeld van hoe een samenwerking van uitvoerende partijen op de bouwplaats een structurele bijdrage kan leveren aan het versnellen en vereenvoudigen van de woningproductie. Als volgende stap zien de 3 bedrijven om deze installatiemodule door te ontwikkelen, om meer woningen en wijken op het elektriciteitsnet aan te sluiten.