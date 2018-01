'CO2-neutraal marmoleum is wereldprimeur'

De marmoleumvloeren van Duurzaam Gebouwd-partner Forbo worden vanaf nu CO 2 -neutraal+ geproduceerd.

De overheid heeft het doel gesteld om in 2050 een volledig CO 2 -neutrale omgeving te hebben. Vanaf dit moment draagt de productie van marmoleum van Forbo niet meer bij aan klimaatverandering, omdat het CO 2 meer dan evenredig wordt gecompenseerd.