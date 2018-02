Zonne-energie in composietdaken

Een lichtgewicht en lichtgevend gevelelement op basis van dunne zonnecellen combineert vrije vormgevingsmogelijkheden van acrylaat met composiet. De innovatie is ontwikkeld door de partijen Flexipol, Polyplastic, Hanergy en Solliance.

Polyplastic ontwerpt, produceert en verkoopt beglazing van acrylaat, een lichtgewicht alternatief voor glas. Het materiaal is de helft lichter dan glas en transparanter. Daarnaast neemt het minder warmte op en kan het voorzien worden van een krasvaste coating. De organisatie werkt samen met Solliance om een 3D acrylaat kap te realiseren die past in het gevelelement van Flexipol.

Onderscheidend aan de innovatie is dat er een paneel wordt vervaardigd zonder aluminium frame rondom. In de spouw van zo’n paneel kunnen dan de dunne zonnepanelen worden aangebracht. Daardoor zijn er veel mogelijkheden in de vormgeving. Panelen die ‘om de hoek’ gaan, panelen die deels transparant zijn en deels voorzien van flexibele cellen.