Leasen van gevels juridisch mogelijk

De gevel van een gebouw kan na oplevering juridisch eigendom blijven van de gevelbouwers. Samen met advocatenkantoor Houthoff heeft brancheorganisatie voor gevels VMRG een overeenkomst ontwikkeld die dit mogelijk maakt.

Deze organisatie beschouwt dit als doorbraak in de circulaire economie. Doordat de gevelbouwer eigenaar blijft van zijn gevels, kan hij zorg dragen voor een optimaal (her)gebruik. Dit biedt hem de mogelijkheid om producten zo te ontwerpen dat geretourneerde producten of onderdelen hiervan optimaal te hergebruiken.

Ondertekening onderdeel van FIS-systeem

Deze overeenkomst is getekend voor een proefproject in het kader van het Facade Identification System (FIS). Samen met haar partners SlimLabs, Root en Tagologic ontwikkelt VMRG dit systeem. Het FIS maakt het mogelijk om een gevelelement, zoals een deur of een kozijn, gedurende de gehele gebruiksfase identificeerbaar te maken en hieraan digitaal informatie te koppelen.

Het FIS-systeem is ontwikkeld door de VMRG, SlimLabs, Root en Tagologic. Inmiddels is al een groot aantal partners in dit traject gestapt. Vanaf deze week worden de gevelelementen geplaatst in het proefproject op de Eneco EnergyCampus in Utrecht. Dit project bestaat uit 2 woningen waarin Hermata, Rutolux en Alkondor gevelelementen leveren met de systemen van Kawneer, Schüco, SAPA en AluProf.