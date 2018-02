Monitoringssysteem optimaliseert prestaties van installaties

Voor de bouwstandaard MorgenWonen van VolkerWessels levert het Belgische techbedrijf ONE Smart Control het technische brein. In 2018 verzorgt ONE Smart Control dit voor de eerste 800 nieuwbouwwoningen.

Aan de energiekern die zich op de zolderverdieping bevindt wordt het monitorsysteem van ONE Smart Control toegevoegd. Hierin zijn tevens technieken als verwarming, ventilatie en warmtepomp ondergebracht.

De energiemonitoring geeft via een dashboard inzicht in de opbrengst van pv, maar ook in het elektriciteitsverbruik per apparaat. De gegevens van de metingen kunnen worden ingezet om toestellen en technieken aan te sturen. De installatie voorkomt dat er op het verkeerde moment te veel energie wordt gebruikt. Verder is er een overzicht van de status van de technische installaties van de woning beschikbaar.

“Met het ONE Smart Control systeem worden de prestaties van elke individuele installatie geoptimaliseerd”, vindt directeur Hans Fabri van Homij, het installatiebedrijf van VolkerWessels. “Het platform sluit eenvoudig aan op de klassieke elektrische installatie, waardoor de investeringskosten beperkt blijven.