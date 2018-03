Introductie van ventilatieinnovaties tijdens kick-off event

Duco hield eind januari 2018 een kick-off event om zijn twee nieuwste modellen aan de bouwkolom voor te stellen. Met deze twee innovaties krijgt de leverancier van ventilatieoplossingen een breder productportfolio dat kan worden ingezet bij welk nieuwbouw- of renovatieproject dan ook.

Foto boven: DucoBox Energy

“We stelden in een relatief korte periode na het ontstaan van Duco al vast dat mechanische ventilatieboxen erg succesvol bleken”, vertelt verkoopleider Richard Geraerts van Duco. “Maar tijdens adviesgesprekken zagen we dat mechanische ventilatie niet altijd volledig de probleemstelling binnen een project oplost. De markt weet dat wij een groot voorstander zijn van natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. Daar richten we ons portfolio ook op. Er zijn echter situaties waarin andere oplossingen, zoals het toepassen van een warmtepomp, een betere uitkomst bieden. Wij willen de beste oplossing leveren, dus daarom lagen deze productontwikkelingen voor de hand. Deze sluiten eveneens aan op bestaande en toekomstige wet- en regelgeving rond energieverbruik.”

De twee noviteiten werden tijdens een event in het Nationaal Militair Museum in Soest geïntroduceerd aan de markt. Presentaties van onder andere trendwatcher Richard van Hooijdonk inspireerden de aanwezigen om anders naar de toekomst te kijken. “Onze insteek was om mensen met een uniek programma enthousiast te krijgen over verandering.”

100%-garantie op kwalitatief eindresultaat

De DucoBox Energy, een balansventilatie-unit met warmteterugwinning, leent zich uitstekend voor toepassing in energiezuinige woningen met goede isolatie. Het systeem zorgt op drie manieren voor een 100%-garantie op het eindresultaat. “Standaard is er een 2-zoneregeling op basis van CO 2 , vocht en tijd voorzien, wat betekent dat de dag- én nachtzone via een ingebouwde klep afzonderlijk worden aangestuurd. Daarnaast wordt het toestel automatisch ingeregeld waardoor de werktijd van de installateur met 50% wordt gereduceerd.”

De grootste klapper wordt nog wel gemaakt op het front van geluidsvermogen. “We weten dat er bewoners zijn die de ventilatiebox uitschakelen vanwege een te hoge geluidsproductie. Daar spelen we op in: de DucoBox Energy is de stilste wtw-unit van Europa (55 dB bij 325 m3/u, dankzij de geïntegreerde 2-zoneregeling, de positionering van de ventilatoren ten opzichte van de warmtewisselaar en toevoerleidingen en gebruik van hoogwaardig dempend materiaal.” De innovatie heeft een energielabel A+.

Constante temperatuur vormt uitdaging

De tweede oplossing speelt in op de ambities om tegen 2050 een volledig aardgasloze vastgoedvoorraad te hebben. “De gaskraan wordt dichtgedraaid en dat betekent dat de bouw- en vastgoedsector met een grote opgave geconfronteerd wordt. Daardoor moeten we ons buigen over alternatieven zoals all-electric.” Bij zowel nieuwbouw als de renovatie van bestaande bouw vormt het op temperatuur houden van de woning de grootste uitdaging. “Warm krijgen is met goede isolatie van mindere zorg. Een constante temperatuur zet ons aan het werk.”

DucoBox Eco

Warmtepompen voorzien woningen van warm tapwater, zonder hierbij gas aan te wenden. “Om op basis van elektriciteit energiezuinig te ventileren en te verwarmen, ontwikkelden we de DucoBox Eco. Deze warmtepomp maakt net als de DucoBox Energy gebruik van geïntegreerde 2-zoneregeling. We hebben een hybride of all-electric variant, met flexibele opbouw. Je kunt kiezen voor de koppeling aan een cv-ketel of boilervat.” De twee oplossingen zijn inmiddels te bekijken op de website van Duco.