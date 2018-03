DG Labs introduceert Thought Leadership Campagne

DG Labs, de ontwikkeltak van Duurzaam Gebouwd introduceert: De Thought Leadership Campagne, gericht op het versterken van de reputatie van je organisatie. Draag inhoudelijke kennis uit in een specifiek vakgebied of onderwerp, vergroot naamsbekendheid en ontdek hoe je een gegarandeerd aantal leads binnenhaalt met deze kersverse dienst van Duurzaam Gebouwd.

De marketing-communicatie oplossing stelt partijen uit de integrale bouw- en vastgoedsector in staat om zichzelf te profileren als Thought Leader door expertise over een specifiek onderwerp te delen. Een bestaand- of door Duurzaam Gebouwd ontwikkelde Whitepaper is de kennisdrager hiervan, welke in de Thought Leadership Campagne verspreid wordt onder het hoogwaardige netwerk van Duurzaam Gebouwd met naamsbekendheid en gekwalificeerde leads als gevolg.

Afhankelijk van de doelstelling van de organisatie zijn er drie pakketten beschikbaar met een gegarandeerd aantal leads en zijn uit te breiden met een evenement of op maat gemaakt e-mailtraject.

Koplopers hebben steeds vaker de behoefte om kennis uit te dragen en zich als betrouwbare partner te profileren.

De campagne is een nieuwe manier om de schakels uit de markt aan elkaar te verbinden. Door op deze manier het platform van Duurzaam Gebouwd te gebruiken weten vraag en aanbod elkaar beter te vinden waardoor co-creatie, integrale samenwerkingen en duurzame gebouwen gerealiseerd worden. Dit is noodzakelijk om de door de overheid opgestelde doelen voor 2050 te realiseren en de transitie van de verduurzaming van de gebouwde omgeving mogelijk te maken.

De resultaten: Showcase

In een showcase laten we je zien hoe we Duurzaam Gebouwd-partner DGMR hebben geholpen met de awareness en promotie van hun whitepaper. Benieuwd hoe het hen 50% meer leads opleverde en een daarvan uitmondde in een adviestraject voor een WELL Gold-certificering? Download de showcase en laat je overtuigen van de waarde van de Thought Leadership Campagne.

Meer weten?

Meer weten over de aanpak van de Thought Leadership Campagne? Bekijk dan deze pagina, waar je onder andere informatie vindt over hoe een whitepaper je doelgroepen kan overtuigen om zich met je te verbinden.

Over DG Labs

DG Labs is een nieuwe tak van Duurzaam Gebouwd en ontwikkelt nieuwe producten, diensten en innovaties voor het kennisplatform en haar Partners. Netwerken bouwen en onderhouden is de kracht van Duurzaam Gebouwd, waarbij wij altijd streven naar voortuitgang en innovatie om onze bezoekers, leden en Partners een optimale klantbeleving te bieden. Meld je aan om mee te denken over DG Labs op de website.

What’s next?

Op 17 april gaat de vernieuwde website van DuurzaamGebouwd.nl live. Daarnaast werken we aan 5 nieuwe oplossingen die onze Partners helpen bij het realiseren van hun ambities. Houd DuurzaamGebouwd.nl in de gaten voor meer informatie over deze innovaties.