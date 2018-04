70 sociale huurwoningen worden NOM en gasloos

In het voorjaar van 2018 worden in Soest 70 sociale huurwoningen naar Nul op de Meter-niveau getild. Het project maakt deel uit van De Stroomversnelling en op de planning staat om de woningen gasloos te maken.

Onder de duurzaamheidsmaatregelen vallen zonnepanelen, een warmtepomp en wtw-installatie. Daarnaast zijn nieuwe kant-en-klare gevels, inclusief drielaags glas, tegen de bestaande gevels geplaatst. Alle noodzakelijke installaties zoals warmtepomp, omvormer en balansventilatie worden geplaatst in een energiemodule, achter de woning.

Smart Energy Management

Betrokken bij de renovatie zijn ABB en BAM. Laatstgenoemde partij test iedere energiemodule in een vestiging in Veenendaal, zodat monteurs gegarandeerd een werkend apparaat installeren. Binnen 4 uur wordt de cv-ketel verwijderd en de nieuwe module geplaatst. Een cruciaal onderdeel van de module is Smart Energy Management-module van ABB, die installaties monitort, gegevens opslaat in de cloud, visualiseert en bijstuurt.

Reageren op real time data

Deze module monitort energieverbruik en reageert op real time data. Bewoners krijgen hierdoor meer inzicht in hun energieverbruik, kunnen hierdoor meer besparen en zien dat beloofde resultaten gehaald worden. Verder stelt het de woningcorporatie en installateur in staat om prestatiegaranties te borgen en aan de EPG te voldoen.