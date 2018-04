Geen standaard plan van aanpak voor woningen Siddeburen

Wanneer een nieuw renovatieproject zich aandoet, zijn er veel verschillende factoren die een rol spelen in het plan van aanpak: iedere situatie is anders. Denk hierbij aan de huidige staat van de woningen, de omgeving en de grond, maar ook bijvoorbeeld de kans op aardbevingen. Dit bewijst het project in de gemeente Slochteren, waar woningcorporatie Lefier, aannemer Geveke en Aalbers Installatietechniek aan de slag gingen om een viertal corporatiewoningen te versterken en verduurzamen.

Het project in Siddeburen is het schoolvoorbeeld van een project waar geen standaard plan voor klaarligt. De gemeente Slochteren ligt namelijk in het deel van Nederland waar de gaswinning zo nu en dan voor een schuddende aarde zorgt, met als resultaat schade aan woningen. Een belangrijk doel was dan ook om de huizen zo te versterken en te verduurzamen dat ze externe invloeden weerstand kunnen bieden en tegelijkertijd NoM zijn.

Allereerst kreeg de constructie van de woningen versterking, om ze zo aardbevingsbestendig te maken. Hiervoor werd de gevel met een stalen frame versterkt, waarin de wanden en vloeren aan elkaar gekoppeld werden. De nieuwe gevels bestaan naast een metalen constructie uit beton, isolatie en gevelbekleding met steenstrips. Daarna werd gekeken naar passende installaties om de huizen ook van binnen toekomstbestendig te maken.

Trias Energetica als uitgangspunt

Aalbers Installatietechniek kreeg als uitdaging om deze installaties te implementeren. “We zijn uitgegaan van de Trias Energetica. Hierbij pakken we eerst de schil aan om energieverbruik te beperken. Verder gebruiken we geen gas meer”, vertelt Henk Meijer, directeur bij Aalbers Installatietechniek. Samen met Vaillant keek Aalbers Installatietechniek welke installaties hier het beste zouden passen. Uiteindelijk werd gekozen voor de aroTHERM luchtwaterwarmtepomp, een WTW-ventilatiesysteem en een energiemanagementsysteem. Een laag energieverbruik en grote kostenbesparing waren belangrijke criteria om deze systemen in te zetten.

Ook op akoestisch vlak bieden de systemen meerwaarde. De oplossing mocht niet meer dan 30 db geluid maken ter hoogte van een openstaand slaapkamerraam. Zo kwamen de engineers van Vaillant en Aalbers op de uniTOWER warmtepompboiler uit, als aanvulling op de aroTHERM voor een all-electric oplossing. De oplossing was een primeur voor Nederland. “De uniTOWER hebben we vanuit het buitenland als een pilot naar hier gehaald. De luchtwaterwarmtepomp haalt warmte uit de lucht en geeft deze warmte af aan de radiatoren en de tapwaterboiler”, aldus Meijer.

Bijzonder is dat de bestaande radiatoren in de woningen eigenlijk niet geschikt zijn voor lage temperatuurverwarming. Maar door de schil van de woning te isoleren en het huis luchtdicht te maken, voldoen de bestaande radiatoren prima. Daarbij zorgt het WTW-ventilatiesysteem ervoor dat er frisse lucht in huis komt en dat de warme lucht niet wordt weggeblazen, maar wordt hergebruikt.

Dashboard voor energiebesparing

De woningen in Siddeburen zijn medio november 2016 voorzien van de nieuwe installatie. Sindsdien zijn er slechts kleine aanpassingen nodig geweest en werkt alles vrijwel probleemloos. “Bijzonder zijn de verfijnde technieken waarmee de uniTOWER is uitgerust. Daarnaast is de geluidsoverlast bij deze installatie vrijwel nihil. Ook dat is nieuw”, vertelt Henk Meijer.

Om van een afstand te monitoren hoe de ventilatie en de warmtepomp in de praktijk functioneren, hebben Aalbers en Future Power 4 All, gespecialiseerd in monitoringsoplossingen, een speciaal dashboard ontwikkeld. Dat geldt ook voor het energiegebruik van de bewoners. Als bepaalde zaken opvallen, kan via de coöperatie een energiecoach op de hoogte worden gebracht die vervolgens met de bewoner bekijkt of het ‘gedrag’ wat kan worden aangepast. Een voorbeeld hiervan is dat mensen vaak gewend zijn om raampjes open te zetten. Met dit systeem is dat niet nodig omdat het ventilatiesysteem voor voldoende frisse lucht zorgt. Op deze manier zetten alle partijen zich ook anderhalf jaar na de oplevering in voor de hoogste efficiency en het beste rendement.