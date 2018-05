Verticaal groen dorp met shared living en vertical farming

Binnenkort verrijst een appartementencomplex, anders dan alle anderen. Hier staat de combinatie van een community-gevoel en een circulaire, groene, gezonde omgeving centraal. “Concepten als shared living, vertical gardening & farming komen hier tot leven.”

Grondleggers van de ontwikkeling zijn Naleye Sultan Buddista en Magdalena Matei van The Urban Tree Village. Naleye richt zich op duurzaam concept & sociale projectontwikkeling en advisering, terwijl Magdalena zich stort op het meetbaar maken van impact. “Denk hierbij aan het inzichtelijk maken van grondstoffenverbruik, social return en andere niet financiële kernindicatoren.” Die twee disciplines smelten samen in de realisatie van The Urban Tree Village, een appartementencomplex van 20 verdiepingen met een sociale community gevoel.

“We hebben een unieke visie voor dit gebouw, dat de functie van een sustainable community moet vervullen”, licht Naleye toe. “Een community-gevoel anno 2018 krijg je pas als je met verschillende leeftijdsgroepen woont en er voldoende voorzieningen en plekken om samen te leven en te werken zijn.” Om die reden wordt in The Urban Tree Village vooral aandacht gevestigd op het ‘shared and circular economy’.

Meer individuele geluk door te delen

Om bewoners makkelijk met elkaar in contact te brengen is er een app beschikbaar. “Deze tool is ontwikkeld om bewoners dichter bij elkaar te brengen”, aldus Magdalena. “Hiermee kun je in één oogopslag zien wie er bijvoorbeeld vanavond wil koken of juist hulp hierin nodig heeft. Daarnaast kun je de hulp inroepen van anderen, bijvoorbeeld voor een oppas omdat je er een avondje tussenuit wilt. Op deze manier ligt het community gevoel voor iedereen binnen handbereik”, vertelt Magdalena over het creëren van de community.

“Naast de gemeenschappelijke ruimtes willen we in samenwerking met de Hortus Botanicus van Amsterdam een orangerie van 1000 m2 bovenaan het gebouw neerzetten met restaurant en educatieve doeleinde”. The Urban Tree Village is voorzien van een eigen verticale farm, leverancier van dagelijks verse groente en kruiden voor bewoners en omgeving.

“We hopen bij te dragen aan nieuwe trend waarin je met elkaar leeft in plaats van naast elkaar”, geeft Naleye aan. “In The Urban Tree Village is ontworpen om ontmoetingen te faciliteren en te delen zoals ruim uitgerust keukens, woonkamers, zwembad, fitness en werkruimtes.

Circulaire zelfvoorzienend gebouw

Ook de maatschappelijke problematiek omtrent het tekort aan grondstoffen krijgt met de ontwikkeling een invulling. “Er is een schrijnend tekort aan materialen, dus The Urban Tree Village wordt bovenal circulair”, licht Magdalena toe. “We passen diverse duurzaamheidsmaatregelen toe, waaronder zonne-energie, circulaire bouwmaterialen, hergebruik van regenwater en warmtekoudeopslag.”

De verschillende concepten als shared living, orangerie, vertical gardening & farming en interactie via een app zijn volgens het duo tried and tested. “De combinatie van de verschillende concepten maakt het succes van The Urban Tree Village. Dit zijn geen individuele proeftuinen, maar uitgekristalliseerde oplossingen die in deze ontwikkeling samenkomen.” The Urban Tree Village is genomineerd voor de Floriade 2022.

Meer informatie over The Urban Tree is te vinden op de officiële website.