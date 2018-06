Eerste paal voor duurzame bedrijvenlocatie RijswijkBuiten  

Wethouder Marloes Borsboom van de gemeente Rijswijk heeft dinsdag 12 juni de eerste paal geslagen voor de bouw van de duurzame bedrijvenlocatie De Comphaan in RijswijkBuiten. In aanwezigheid van de kopers van de units die in de eerste fase worden gerealiseerd, zette de wethouder Marloes Borsboom de heimachine in werking.

De Comphaan ligt aan de Laan van ’t Haantje in RijswijkBuiten en is een ontwikkeling van Heembouw, in samenwerking met de gemeente Rijswijk. Habeon Architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp. De in totaal 72 bedrijfsunits van De Comphaan worden in vier fasen gerealiseerd. Fase een en twee, waarvoor nu het startsein is gegeven, bestaat uit totaal 32 units.

Zonnepanelen

De Comphaan wordt een duurzaam bedrijvencomplex. Alle units, die in grootte variëren van 94 m2 tot 150 m2 , worden voorzien van zonnepanelen. Er is een grote diversiteit aan gevels, kleuren en materialen waaruit de kopers kunnen kiezen. Met behulp van een zogenaamde unitconfigurator, kunnen de kopers zelf hun bedrijfsruimte samenstellen en direct zien, hoe hun unit eruit komt te zien.

Duurzame wijk

In de komende jaren verandert de zuidkant van Rijswijk compleet. Tussen 2013 en 2023 worden er naast de bedrijvenlocatie van de Comphaan circa 3.400 duurzame woningen gerealiseerd in Sion en Parkrijk. Inmiddels zijn al tal van woningen ontwikkeld, verkocht en gerealiseerd. De eerste inwoners wonen al meer dan 4 jaar met veel plezier in hun nieuwe duurzame woning. RijswijkBuiten wordt bovenal een duurzame wijk. De woningen worden standaard met een EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) van 0,0 gerealiseerd. Daarnaast heeft RijswijkBuiten ook de eerste nul-op-de-meter woningen.